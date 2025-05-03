Футбольный клуб наказали из-за новой формы и спонсорства со скандальной звездой Onlyfans (фото)

Футбольный клуб "Колсток" (Calstock FC) решил оформить партнерство с известной OnlyFans звездой Бонни Блу (Bonnie Blue). Этот контракт вызвал шквал критики со стороны пользователей в соцсетях и запрет на новую форму от футбольных чиновников.

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Об этом сообщает издание Daily Mail.

Администрация клуба сообщила, что они заключили спонсорское соглашение с известной звездой OnlyFans Бонни Блу. По контракту, футболисты сменили традиционную выездную форму на синюю, а с передней стороны футболки виднелся логотип "BB", который является торговой маркой упомянутой инфлюенсерки.

Новая форма клуба "Колсток" (Calstock F.C./Facebook) Новая форма клуба "Колсток" (Calstock F.C./Facebook)

Через несколько дней после этого объявления, чиновники Футбольной ассоциации Англии запретили команде выступать в новой экипировке. В своей аргументации, чиновники ссылались на Устав организации соревнований, который запрещает менять спонсоров команды в течение соревнований на протяжении одного календарного года.

В клубе сообщили, что из-за "толкования правил Футбольной ассоциацией (FA) мы изымаем форму с логотипом BB".

"Мы сделали это не для того, чтобы кого-то обидеть. Мы, как взрослый клуб и коллектив, категорически не выступаем за угнетение женщин и не поддерживаем их. Однако мы рады, что многие люди заинтересовались нашим клубом и предложили поддержку", — говорится в заявлении клуба.

Сейчас команда планирует привлекать спонсоров благодаря платформе Go Fund Me. Благодаря донатам, футбольный клуб надеется заменить скандальную форму и "обеспечить будущую финансовую жизнеспособность клуба".

В то же время сама звезда контента для взрослых не прокомментировала отказ команды от спонсорства. В то же время, в комментариях под заявлением футбольного клуба, разгорелась ожесточенная дискуссия о целесообразности таких действий.

Один из пользователей полагает, что клуб просто "продался" за деньги "худшей в мире порнозвезды".

"Извините, но это просто отвратительно. Мне стыдно за Вас", — написал один из фанатов команды.

Другой юзер отметил, что это было "худшим спонсорством", которое когда-либо было в истории. Еще одна женщина написала, что если бы ее муж купил такую форму, то "немедленно бы подала на развод".

"Вы это серьезно? Порнозвезда и откровенная прост****ка — спонсор клуба? Кажется, мне больше всего жаль фанатов "Колстока", потому что менеджеры клуба — абсолютные идиоты", — отметил еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что звезда OnlyFans Бонни Блу сообщила о своей беременности, перед тем переспав с более 1000 мужчин за день. Звезда фильмов для взрослых уже заявила, что через 8 месяцев она будет "транслировать" роды в соцсетях.

Впоследствии стало известно, что украинская звезда OnlyFans Омович получила подарок от украинского политика. Она рассказала, что у нее был ухажер из числа политиков, который подарил ей часы Richard Mille за $200 тысяч.