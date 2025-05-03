Футбольний клуб покарали через нову форму і спонсорство зі скандальною зіркою Onlyfans (фото)

Футбольний клуб "Колсток" (Calstock FC) вирішив оформити партнерство з відомою OnlyFans зіркою Бонні Блу (Bonnie Blue). Цей контракт викликав шквал критики зі сторони користувачів у соцмережах і заборону на нову форму від футбольних чиновників.

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Про це повідомляє видання Daily Mail.

Адміністрація клубу повідомила, що вони уклали спонсорську угоду з відомою зіркою OnlyFans Бонні Блу. За контрактом, футболісти змінили традиційну виїздну форму на синю, а з передньої сторони футболки виднівся логотип "BB", який є торговою маркою згаданої інфлюенсерки.

Нова форма клубу "Колсток" (Calstock F.C./Facebook) Нова форма клубу "Колсток" (Calstock F.C./Facebook)

За кілька днів після цього оголошення, чиновники Футбольної асоціації Англії заборонили команді виступати в новому екіпіруванні. У своїй аргументації, чиновники посилалися на Статус організації змагань, який забороняє змінювати спонсорів команди протягом змагань під час календарного року.

У відповідь в клубі повідомили, що через "тлумачення правил Футбольною асоціацією (FA) ми вилучаємо форму з логотипом BB".

"Ми зробили це не для того, щоб когось образити. Ми, як дорослий клуб і колектив, категорично не виступаємо за пригноблення жінок і не підтримуємо їх. Однак ми раді, що багато людей зацікавилися нашим клубом і запропонували підтримку", — йдеться у заяві клубу.

Наразі команда планує залучати спонсорів завдяки платформі Go Fund Me. Завдяки донатам, футбольний клуб сподівається замінити скандальну форму та "забезпечити майбутню фінансову життєздатність клубу".

Водночас сама зірка контенту для дорослих не прокоментувала відмову команди від спонсорства. Водночас у коментарях під заявою футбольного клубу, розгорілася запекла дискусія про доцільність таких дій.

Один з користувачів написав, що клуб просто "продався" за гроші "найгіршої у світі порнозірки".

"Вибачте, але це просто огидно. Мені соромно за Вас", — написав один з фанатів команди.

Інший юзер відзначив, що це було "найгіршим спонсорством", яке коли-небудь було в історії. Ще одна жінка написала, що якби її чоловік купив таку форму, то "негайно б подала на розлучення".

"Ви це серйозно? Порнозірка та публічна хв**да як спонсорка клубу? Здається, мені найбільше шкода фанів "Колстока", бо менеджери клубу — абсолютні ідіоти", — написав ще один користувач.

Раніше повідомлялося, що зірка OnlyFans Бонні Блу повідомила про свою вагітність, перед тим переспавши з понад 1000 чоловіків за день. Зірка фільмів для дорослих уже заявила, що через 8 місяців вона "транслюватиме" пологи в соцмережах.

Згодом стало відомо, що українська зірка OnlyFans Омович отримала подарунок від українського політика. Вона розповіла, що в неї був залицяльник з-поміж політиків, який подарував їй годинник Richard Mille за $200 тисяч.