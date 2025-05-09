Гимнасты Украины отказались ехать на чемпионат Европы: СМИ рассказали о скандальной драке и интригах

10 гимнастов из мужской сборной Украины по гимнастике отказались от поездки на чемпионате Европы, и написали о бойкоте на странице Instagram. Спортивные функционеры объяснили, что гимнасты возмущены увольнением тренера, которое состоялось законно. По их словам, тренер подрался и его за это наказали. В то же время все меньше времени на решение проблемы, потому что чемпионат состоится через две недели.

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О деталях скандала в спорте, связанного с украинскими гимнастами, написало медиа "Чемпион".

Проблемная ситуация сложилась между мужской сборной по гимнастике, Украинской федерацией гимнастики, руководителем федерации Стеллой Захаровой и тренером Геннадием Сартинским, говорится в статье. Журналисты объяснили, что одна сторона обвиняет другую в несправедливом увольнении тренера. Кроме того, подозревают нечестный отбор гимнастов на чемпионат. Между тем другая сторона опровергает подозрения и заявляет, что действовала в рамках закона и спортивных требований. При этом до сих пор не ясно, будет ли Украина иметь представительство на чемпионате Европы (26-31 мая в Лейпциге в Германии).

"Сейчас нет ощущения, что все скоро закончится. У меня только один вопрос, стоили ли цели отдельных людей таких последствий для украинского спорта?" — подытоживается в статье "Чемпиону".

Скандал в спорте — рассказ гимнастов

Как выяснилось, скандал начался 6 мая. На странице Instagram гимнаста Назара Чепурного появилось заявление о бойкоте чемпионата Европы. Указано, что 10 спортсменов отказываются ехать на соревнования, поскольку Федерация уволила главного тренера мужской сборной Украины Геннадия Сартинского. Гимнасты написали, что он "на своих плечах держит всю подготовку национальной команды", и с ним тем временем "расправляются". Также указано, что будет обращение в Международную федерацию спортивной гимнастики (FIG). Сообщение собрало более 1,5 тыс. лайков: комментаторы поддерживают позицию гимнастов.

"Мы заявляем открыто: без Сартинского Геннадия Людвиговича — мы, члены национальной сборной Украины, отказываемся участвовать в чемпионате Европы, проведение которого запланировано в конце мая этого года", — написала команда.

Скандал в спорте — что говорят гимнасты из сборной Украины Фото: Скриншот

Что говорит Федерация и тренер

Между тем в статье привели объяснения Украинской федерации гимнастики и ее руководительницы — Стеллы Захаровой. Захарова объяснила, что тренера отстранили от работы после того, как он якобы ударил ногой другого тренера. По ее словам, инцидент произошел на тренировочной базе в Конче-Заспе. Также она уверяет, есть показания потерпевшего и других свидетелей, которые это подтверждают. В то же время, признается, что пока им не предоставили видео, которые это подтвердили.

Кроме того, в разговоре с медиа Захарова объяснила, почему один из инициаторов бойкота, олимпийский чемпион Олег Верняев, не попал в сборную. В статье приведена таблица с достижениями спортсменов. Верняева не взяли из-за малого количества баллов и он не прошел отбор, уточнила руководитель федерации в разговоре с медиа.

Скандал в спорте — результаты олимпийского чемпиона Верняева Фото: портал "Чемпион"

Журналист также пообщался с тренером Сартинским. Тренер заявил, что никого не бил, и объяснил, что недавно травмировал руку и поэтому просто не смог бы ее поднять. При этом Сартинский утверждал, что Верняев мог пройти отбор на чемпионат Европы, так как разрешается отправить не пятерых, а шестерых человек.

Другой фигурант конфликта — тренер Вячеслав Лаврухин, написало медиа: его объяснений не привели.

На странице федерации размещено сообщение с обоснованием отстранения тренера, которое вызвало скандал. В заметке говорится о драке и о дисциплинарном нарушении. Стелла Захарова в Facebook привела комментарий для медиа с такой же версией событий. На ресурсах Министерства молодежи и спорта пока нет комментариев по ситуации.

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