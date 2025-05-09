Гімнасти України відмовились їхати на чемпіонат Європи: ЗМІ розповіли про скандальну бійку та інтриги

10 гімнастів з чоловічої збірної України з гімнастики відмовились від поїздки на чемпіонаті Європи, й написали про бойкот на сторінці Instagram. Спортивні функціонери пояснили, що гімнасти обурені звільненням тренера, яке відбулось законно. З їхніх слів, тренер побився і його за це покарали. Водночас все менше часу на розв'язку проблеми, бо чемпіонат відбудеться за два тижні.

Related video

Про деталі скандалу у спорті, пов'язаного з українськими гімнастами, написало медіа "Чемпіон".

Проблемна ситуація склалась між чоловічою збірною з гімнастики, Українською федерацією гімнастики, керівницею федерації Стеллою Захаровою та тренером Геннадієм Сартинським, ідеться у статті. Журналісти пояснили, що одна сторона обвинувачує іншу у несправедливому звільненні тренера. Крім того, підозрюють нечесний відбір гімнастів на чемпіонат. Тим часом інша сторона спростовує підозри й заявляє, що діяла у межах закону та спортивних вимог. При цьому досі не ясно, чи матиме Україна представництво на чемпіонаті Європи (26-31 травня у Лейпцигу в Німеччині).

"Зараз немає відчуття, що все скоро завершиться. В мене лише одне питання, чи вартували цілі окремих людей таких наслідків для українського спорту?" — підсумовується у статті "Чемпіону".

Скандал у спорті — розповідь гімнастів

Як з'ясувалось, скандал почався 6 травня. На сторінці Instagram гімнаста Назара Чепурного з'явилась заява про бойкот чемпіонату Європи. Вказано, що 10 спортсменів відмовляються їхати на змагання, оскільки Федерація звільнила головного тренера чоловічої збірної України Геннадія Сартинського. Гімнасти написали, що він "на своїх плечах тримає всю підготовку національної команди", і з ним тим часом "розправляються". Також вказано, що буде звернення до Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG). Допис зібрав понад 1,5 тис. вподобайок: коментатори підтримують позицію гімнастів.

"Ми заявляємо відкрито: без Сартинського Геннадія Людвиговича — ми, члени національної збірної України, відмовляємося брати участь у чемпіонаті Європи, проведення якого заплановано наприкінці травня цього року", — написала команда.

Скандал у спорті - що кажуть гімнасти зі збірної України Фото: Скриншот

Що говорить Федерація та тренер

Тим часом у статті навели пояснення Української федерації гімнастики та її керівниці — Стелли Захарової. Захарова пояснила, що тренера відсторонили від роботи після того, як він начебто вдарив ногою іншого тренера. З її слів, інцидент стався на тренувальній базі у Кончі-Заспі. Також вона запевняє, є свідчення потерпілого та інших свідків, які це підтверджують. Водночас, визнається, що поки їм не надали відео, які це підтвердили.

Крім того, у розмові з медіа Захарова пояснила, чому один з ініціаторів бойкоту, олімпійський чемпіон Олег Верняєв, не потрапив у збірну. У статті наведена таблиця з досягненнями спортсменів. Верняєва не взяли через замалу кількість балів і він не пройшов відбір, уточнила керівниця федерації у розмові з медіа.

Скандал у спорті - результати олімпійського чемпіона Верняєва Фото: портал "Чемпіон"

Журналіст також поспілкувався з тренером Сартинським. Тренер заявив, що нікого не бив, і пояснив, що недавно травмував руку і тому просто не зміг би її підняти. При цьому Сартинський стверджував, що Верняєв міг пройти відбір на чемпіонат Європи, бо дозволяється відправити не п'ятьох, а шістьох людей.

Інший фігурант конфлікту — тренер В'ячеслав Лаврухін, написало медіа: його пояснень не навели.

На сторінці федерації розміщено допис з обґрунтуванням відсторонення тренера, яке викликало скандал. У дописі ідеться про бійку і про дисциплінарне порушення. Стелла Захарова у Facebook навела коментар для медіа з такою ж версією подій. На ресурсах Міністерства молоді та спорту поки немає коментарів щодо ситуації.

Зазначимо, 5 квітня Фокус писав про скандал у спорті, пов'язаний з атлетом Вадимом Кравчуком. Кравчук у соцмережах почав суперечку, у якій відправив інок в окопи та порівняв з собаками.

Нагадуємо, 9 травня у мережі з'явилось скандальне фото чемпіона UFC, який показав себе в одязі Папи Римського.