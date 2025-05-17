Лучший шахматист в истории играет против 140 тысяч игроков: он уже предсказал результат (фото)

Экс-чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проводит партию против 140 тысяч человек в формате так называемых "рандомных шахмат". Исходя из текущей позиции, топ-шахматист мира предсказал будущий исход партии.

Related video

Об этом сообщает Skynews.

Сама партия началась 4 апреля, в которой Карлсен играет белыми, а команда "Мира" — черными. Каждая из сторон должна сделать свой ход в течение 24 часов. Команда "Мира" имеет право выбрать свой ход путем голосования большинства.

Текущая позиция партии "Карлсен против Мира" (скриншот с chess.com)

По правилам, обе стороны играют в так называемые "шахматы Фишера", они же "шахматы 960" или "рандомные шахматы". В них все слоны, кони, ладьи, ферзь и король случайным образом перемешиваются по доске на первой горизонтали, тогда как пешки остаются на своих привычных местах.

Сейчас в партии прошел 31-й ход. Хотя перед началом матча прогнозировалось, что Карлсен выиграет с большим отрывом. Но его соперник, команда Мира, может свести партию в ничью, если трижды поставит шах королю Карлсена.

"Сейчас мы движемся к ничьей путем вечного шаха. Я чувствовал, что в начале дебюта играл немного лучше, а потом, возможно, играл не так точно. Честно говоря, с тех пор они не дали мне ни одного шанса. Поэтому сейчас, я думаю, все идет к ничьей", — спрогнозировал экс-чемпион мира.

Журналисты пишут, что ранее только два бывших чемпиона мира по шахматам — Гарри Каспаров и Вишванатан Ананд — играли против огромного количества игроков одновременно. Так, в 1999-м Каспаров играл против 50 тысяч игроков и победил, а индийский экс-чемпион мира в прошлом году играл против 70 тысяч пользователей и также победил в своей партии.

Ранее сообщалось, что Карлсена не пустили на турнир из-за того, что он надел джинсы на турнир. Впоследствии он нецензурно "послал" организаторов соревнований.

Впоследствии стало известно, что один из лучших шахматистов в истории женился. О своем намерении жениться Карлсен заявил на следующий день после победы на Чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.