Найкращий шахіст в історії грає проти 140 тисяч гравців: він уже передбачив результат (фото)

Ексчемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен проводить партію проти 140 тисяч людей у форматі так званих "рандомних шахів". Виходячи з поточної позиції, топшахіст світу передбачив майбутній результат партії.

Related video

Про це повідомляє Skynews.

Cама партія розпочалася 4 квітня, в якій Карлсен грає білими, а команда "Світу" — чорними. Кожна зі сторін має зробити свій хід протягом 24 годин. Команда "Світу" має право обрати свій хід шляхом голосування більшості.

Позиція партії "Карлсен проти Світу" (скриншот з chess.com)

За правилами, обидві сторони грають у так звані "шахи Фішера", вони ж "шахи 960" або "рандомні шахи". У них всі слони, коні, тури, ферзь і король випадковим чином перемішуються по дошці на першій горизонталі, тоді як пішаки залишаються на своїх звичних місцях.

Наразі у партії пройшов 31-й хід. Хоча перед початком матчу прогнозувалося, що Карлсен виграє з великим відривом. Та його суперник, команда Світу, може звести партію в нічию, якщо тричі поставить шах королю Карлсена.

"Зараз ми рухаємося до нічиєї шляхом вічного шаху. Я відчував, що на початку дебюту грав трохи краще, а потім, можливо, грав не так точно. Чесно кажучи, відтоді вони не дали мені жодного шансу. Тож зараз, я думаю, все прямує до нічиєї", — спрогнозував ексчемпіон світу.

Журналісти пишуть, що раніше лише два колишніх чемпіони світу з шахів — Гаррі Каспаров та Вішванатан Ананд — грали проти величезної кількості гравців водночас. Так, у 1999-му Каспаров грав проти 50 тисяч гравців і переміг, а індійський ексчемпіон світу минулого року грав проти 70 тисяч користувачів і також переміг у своїй партії.

Раніше повідомлялося, що Карлсена не пустили на турнір через те, що одягнув джинси на турнір. Згодом він нецензурно "послав" організаторів змагань.

Згодом стало відомо, що один з найкращих шахістів у історії одружився. Про свій намір одружитися Карлсен заявив наступного дня після перемоги на Чемпіонаті світу з бліцу в Нью-Йорку.