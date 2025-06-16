Украина завоевала первое золото на чемпионате Европы по фехтованию

31-летний украинский шпажист Роман Свичкарь завоевал золотую медаль чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Италии.

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В финале украинец победил действующего вице-чемпиона мира среди юниоров Маттео Гарасси со счетом 15:11, пишет "Чемпион".

"Это — первая награда для Украины на континентальном первенстве", — говорится в сообщении.

Журналисты также уточнили, что награда Свичкаря является пятой по счету медалью в личных соревнованиях шпажистов на чемпионатах Европы после золота Виталия Агеева (1994) и бронзовых медалей Дмитрия Чумака (2005) и Богдана Никишина (2016, 2018)

В полуфинале Роман Свичкарь выиграл противостояние с вице-чемпионом Токио-2020 в личном зачете и чемпионом Парижа-2024 в составе команды Венгрии Гергеем Шиклоши.

А в 1/4 финала 31-летний украинский шпажист победил бронзового призера ЧЕ-2022 Алексиса Баярду из Швейцарии (15:10).

Напомним, 15 июня 12-летний украинец Матвей Строгалев побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Фокус также писал о том, что женской сборной Украины по волейболу не включили гимн перед матчем Золотой Евролиги. Девушки не растерялись и нашли выход из ситуации — спели гимн самостоятельно.