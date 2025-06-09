Не включили гимн: сборная Украины по волейболу самостоятельно спела "Ще не вмерла Украина" (видео)

Женской сборной Украины по волейболу не включили гимн перед матчем Золотой Евролиги. Девушки не растерялись и нашли выход из ситуации — спели гимн самостоятельно.

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Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

"Отсутствие гимна — не помеха. Перед матчем женской сборной Украины по волейболу в Золотой Евролиге против Словении организаторы не включили мелодию национального гимна. Игроки, впрочем, хором его исполнили", — говорится в сообщении.

Диктор на видео сказал, что организаторы не смогли найти мелодию гимна Украины, поэтому девушки спели его а капелла.

Отметим, что украинки в итоге уверенно обыграли Словению со счетом 3:0 по сетам (25:23, 25:16, 25:22). Это четвертая подряд победа сборной Украины в Золотой Евролиге.

Напомним, мужская сборная Украины по гимнастике отказалась от поездки на чемпионат Европы, и написали о бойкоте на странице Instagram. Спортивные функционеры объяснили, что гимнасты возмущены увольнением тренера, которое состоялось законно. По их словам, тренер подрался и его за это наказали. В то же время все меньше времени на решение проблемы, потому что чемпионат состоится через две недели.

Отметим, 5 апреля Фокус писал о скандале в спорте, связанном с атлетом Вадимом Кравчуком. Кравчук в соцсетях начал спор, в котором отправил украинок в окопы и сравнил с собаками.

В частности, 9 мая в сети появилось скандальное фото чемпиона UFC, который показал себя в одежде Папы Римского.