Не включили гімн: збірна України з волейболу самостійно заспівала "Ще не вмерла Україна" (відео)

Жіночій збірній України з волейболу не ввімкнули гімн перед матчем Золотої Євроліги. Дівчата не розгубились та знайшли вихід із ситуації — заспівали гімн самостійно.

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Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

"Відсутність гімну — не завада. Перед матчем жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не ввімкнули мелодію національного гімну. Гравчині, втім, хором його виконали", — йдеться у повідомленні.

Диктор на відео сказав, що організатори не змогли знайти мелодію гімну України, тож дівчата заспівали його а капела.

Зазначимо, що українки в підсумку впевнено обіграли Словенію з рахунком 3:0 за сетами (25:23, 25:16, 25:22). Це четверта поспіль перемога збірної України в Золотій Євролізі.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з гімнастики відмовилась від поїздки на чемпіонат Європи, й написали про бойкот на сторінці Instagram. Спортивні функціонери пояснили, що гімнасти обурені звільненням тренера, яке відбулось законно. З їхніх слів, тренер побився і його за це покарали. Водночас все менше часу на розв'язку проблеми, бо чемпіонат відбудеться за два тижні.

Зазначимо, 5 квітня Фокус писав про скандал у спорті, пов'язаний з атлетом Вадимом Кравчуком. Кравчук у соцмережах почав суперечку, у якій відправив українок в окопи та порівняв із собаками.

Зокрема, 9 травня у мережі з'явилось скандальне фото чемпіона UFC, який показав себе в одязі Папи Римського.