Україна здобула перше золото на чемпіонаті Європи з фехтування

31-річний український шпажист Роман Свічкар здобув золоту медаль чемпіонату Європи з фехтування, що проходить в Італії.

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У фіналі українець переміг чинного віцечемпіона світу серед юніорів Маттео Гарассі з рахунком 15:11, пише "Чемпіон".

"Це — перша нагорода для України на континентальній першості", — йдеться у повдіомленні.

Журналісти також уточнили, що нагорода Свічкаря є п'ятою за рахунком медаллю в особистих змаганнях шпажистів на чемпіонатах Європи після золота Віталія Агєєва (1994) і бронзових медалей Дмитра Чумака (2005) та Богдана Нікішина (2016, 2018)

У півфіналі Роман Свічкар виграв протистояння з віцечемпіоном Токіо-2020 в особистому заліку і чемпіоном Парижа-2024 у складі команди Угорщини Гергея Шіклоші.

А в 1/4 фіналу 31-річний український шпажист переміг бронзового призера ЧЄ-2022 Алексісу Баярду зі Швейцарії (15:10).

Нагадаємо, 15 червня 12-річний українець Матвій Строгалєв побив світовий рекорд у стрибках з жердиною.

Фокус також писав про те, що жіночій збірній України з волейболу не ввімкнули гімн перед матчем Золотої Євроліги. Дівчата не розгубились та знайшли вихід із ситуації — заспівали гімн самостійно.