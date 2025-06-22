Еще две победы: Украина добыла "золото" в соревнованиях по гребле и метании молота

Олимпийская призерка Людмила Лузан стала чемпионкой Европы-2025, завоевав золотую медаль в заезде каноэ-одиночек на дистанции 500 метров. А метатель молота Михаил Кохан победил на этапе Континентального тура.

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Золотая медаль стала четвертой в карьере Лузан. А "золото" соревнований стало для Кохана пятым на международном уровне в этом году. О победе на совернованиях по гребле и метании молота сообщает издание "Суспільне Спорт".

Людмила Лузан стала чемпионкой Европы-2025 в гребле на каноэ

С 19 по 22 июня в чешском Рачице проходит чемпионат Европы по гребле. В заключительный день соревнований в заезде каноэ-одиночек на дистанции 500 метров выступила олимпийская призерка Людмила Лузан. Украинка соперничала с сильнейшими спортсменками континента, в том числе с венгеркой Рекой Опавски — серебряной медалисткой чемпионата мира-2021 в каноэ-четверке на этой же дистанции.

В итоге главной соперницей Людмилы Лузан в финале стала венгерка Река Опавски. Украинка захватила лидерство с первых метров и уверенно удерживала его до самого финиша, показав время 2:06.807 минуты. Ее преимущество над ближайшей преследовательницей составило 1.986 секунды. Бронзовую медаль завоевала испанка Мария Корбера, завершившая дистанцию с результатом 2:11.004 минуты.

Таким образом, Людмила Лузан принесла Украине первую золотую медаль чемпионата Европы-2025 по гребле на байдарках и каноэ. Кроме того, на этом континентальном первенстве у украинской спортсменки есть еще три награды — все серебряные. Лузан стала второй в одиночном заезде на 200 метров, а также вместе с Ириной Федоров завоевала серебро в каноэ-двойках на дистанциях 200 и 500 метров.

Для Людмилы Лузан "золото" чемпионата Европы-2025 стало четвертым в карьере, в том числе вторым в каноэ-одиночках. Впервые украинка стала чемпионкой Европы в заплыве каноэ-одиночек 2021 года.

Михаил Кохан получил "золото" этапа Континентального тура в метании молота

Украинский спортсмен Михаил Кохан, специализирующийся в метании молота, в сезоне-2025 уже завоевал свою шестую международную медаль. На этапе Континентального тура, который прошел в эстонском Йихве, он вновь стал победителем, взяв "золото". Эти соревнования в Эстонии стали для Кохана седьмыми в текущем сезоне. Ранее он выиграл этап Континентального тура в польском Быдгоще с результатом 79,84 м, а лучший результат сезона показал в Анталье, метнув молот на 80,73 м.

Главным конкурентом Кохана на турнире в Эстонии выступил польский метатель Павел Файдек, пятикратный чемпион мира. С тех пор, как поляк проиграл на этапе Бриллиантовой лиги в Париже в прошлом году, украинец одержал восемь побед над Файдеком, включая последнюю на соревнованиях в Осло. Итоговая победа Кохана была добыта в последней попытке, когда он метнул молот на 79,37 м. Этот результат превзошел лучший показатель Файдека на 2,12 м — у поляка было 77,25 м.

Результат Кохан также стал новым рекордом стадиона. В то же время украинец третий раз подряд закончил соревнование, не метнув в 80 м — в последний раз ему удавалось так далеко метнуть на Мемориале Бориса Ганджековича в конце мая (80.36 м).

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