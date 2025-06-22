Ще дві перемоги: Україна здобула "золото" у змаганнях із веслування та метання молота

Олімпійська призерка Людмила Лузан стала чемпіонкою Європи-2025, завоювавши золоту медаль у заїзді каное-одиночок на дистанції 500 метрів. А метальник молота Михайло Кохан переміг на етапі Континентального туру.

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Золота медаль стала четвертою в кар'єрі Лузан. А "золото" змагань стало для Кохана п'ятим на міжнародному рівні цього року. Про перемогу на змаганнях із веслування та метання молота повідомляє видання "Суспільне Спорт".

Людмила Лузан стала чемпіонкою Європи-2025 у веслуванні на каное

З 19 до 22 червня в чеському Рачиці триває чемпіонат Європи з веслування. У заключний день змагань у заїзді каное-одиночок на дистанції 500 метрів виступила олімпійська призерка Людмила Лузан. Українка змагалася з найсильнішими спортсменками континенту, зокрема з угоркою Рекою Опавскі — срібною медалісткою чемпіонату світу-2021 у каное-четвірці на цій же дистанції.

У підсумку головною суперницею Людмили Лузан у фіналі стала угорка Река Опавскі. Українка захопила лідерство з перших метрів і впевнено утримувала його до самого фінішу, показавши час 2:06.807 хвилини. Її перевага над найближчою переслідувачкою склала 1.986 секунди. Бронзову медаль завоювала іспанка Марія Корбера, яка завершила дистанцію з результатом 2:11.004 хвилини.

Таким чином, Людмила Лузан принесла Україні першу золоту медаль чемпіонату Європи-2025 з веслування на байдарках і каное. Крім того, на цій континентальній першості в української спортсменки є ще три нагороди — усі срібні. Лузан стала другою в одиночному заїзді на 200 метрів, а також разом з Іриною Федорів виборола срібло в каное-двійках на дистанціях 200 і 500 метрів.

Для Людмили Лузан "золото" чемпіонату Європи-2025 стало четвертим у кар'єрі, зокрема другим у каное-одиночках. Уперше українка стала чемпіонкою Європи в запливі каное-одиночок 2021 року.

Михайло Кохан здобув "золото" етапу Континентального туру в метанні молота

Український спортсмен Михайло Кохан, який спеціалізується в метанні молота, у сезоні-2025 уже завоював свою шосту міжнародну медаль. На етапі Континентального туру, що пройшов в естонському Йіхве, він знову став переможцем, взявши "золото". Ці змагання в Естонії стали для Кохана сьомими в поточному сезоні. Раніше він виграв етап Континентального туру в польському Бидгощі з результатом 79,84 м, а найкращий результат сезону показав в Антальї, метнувши молот на 80,73 м.

Головним конкурентом Кохана на турнірі в Естонії виступив польський метальник Павел Файдек, п'ятиразовий чемпіон світу. Відтоді, як поляк програв на етапі Діамантової ліги в Парижі торік, українець здобув вісім перемог над Файдеком, включно з останньою на змаганнях в Осло. Підсумкова перемога Кохана була здобута в останній спробі, коли він метнув молот на 79,37 м. Цей результат перевершив найкращий показник Файдека на 2,12 м — у поляка було 77,25 м.

Результат Кохана також став новим рекордом стадіону. Водночас українець втретє поспіль закінчив змагання, не метнувши до 80 м — востаннє йому вдавалося так далеко метнути на Меморіалі Бориса Ганджековича наприкінці травня (80.36 м).

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