Україна оголосила бойкот ЧС-2025 з дзюдо: лідерка збірної Курченко прокоментувала рішення

Збірна України не братиме участь у чемпіонаті світу з дзюдо 2025 року у Будапешті. Федерація дзюдо України оголосила про бойкот через рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити до змагань спортсменів з Білорусі з використанням державної символіки.

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Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України 29 травня.

Рішення про бойкот ухвалили через допуск білоруської збірної на турнір із державними символами. Таку інформацію підтвердила Міжнародна федерація дзюдо (IJF) у відповіді на запит України.

"IJF віддана забезпеченню того, аби спорт слугував платформою для діалогу, єдності та розуміння – будівництва мостів, а не стін", — йдеться у поясненні Міжнародної федерації дзюдо.

Українська федерація дзюдо рішуче засудила рішення IJF допустити білоруську команду до змагань з використанням державної символіки. Вона вважає це рішення таким, що суперечить базовим принципам справедливості, відповідальності та солідарності у світовому спортивному русі. Українська сторона переконана, що участь спортсменів із країн-агресорів під національними символами є не лише політичною сліпотою, а й проявом зневаги до жертв війни та міжнародного права.

Українська федерація дзюдо діє відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту від 26 липня 2023 року, який забороняє участь у змаганнях з представниками Росії та Білорусі, якщо вони офіційно представляють свої країни.

Серед тих, хто готувався до чемпіонату світу, була й одна з лідерок української збірної — Юлія Курченко. У коментарі Tribuna.com спортсменка поділилася розчаруванням через рішення про бойкот. Вона зазначила, що команда серйозно готувалася до головного старту року і мала надії показати високий результат.

"Трошки сумно, бо [на чемпіонат] заявлені лише два білоруси в категорії до 90 кг, з якими ми б ніяк не зустрілися — у нас немає в команді нікого в цій категорії. Тому вважаю це рішення трішки несправедливим щодо нас. Хотілося б виступити, здійняти наш прапор. Думаю, це наразі дуже важливо для нашої країни", — додала Курченко.

Нагадаємо, на початку травня 10 спортсменів з чоловічої збірної України з гімнастики відмовились від поїздки на чемпіонат Європи. Спортивні функціонери пояснили, що гімнасти обурені звільненням тренера, яке відбулось законно.

Раніше, 5 квітня, повідомлялося про скандал у спорті, пов'язаний з атлетом Вадимом Кравчуком. Спортсмен у соцмережах почав суперечку, у якій "відправив" українок в окопи та порівняв із собаками.