Украина объявила бойкот ЧМ-2025 по дзюдо: лидер сборной Курченко прокомментировала решение

Сборная Украины не будет участвовать в чемпионате мира по дзюдо 2025 года в Будапеште. Федерация дзюдо Украины объявила о бойкоте из-за решения Международной федерации дзюдо допустить к соревнованиям спортсменов из Беларуси с использованием государственной символики.

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Об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо Украины 29 мая.

Решение о бойкоте приняли из-за допуска белорусской сборной на турнир с государственными символами. Такую информацию подтвердила Международная федерация дзюдо (IJF) в ответе на запрос Украины.

"IJF предана обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания — строительства мостов, а не стен", — говорится в объяснении Международной федерации дзюдо.

Украинская федерация дзюдо решительно осудила решение IJF допустить белорусскую команду к соревнованиям с использованием государственной символики. Она считает это решение противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении. Украинская сторона убеждена, что участие спортсменов из стран-агрессоров под национальными символами является не только политической слепотой, но и проявлением пренебрежения к жертвам войны и международного права.

Украинская федерация дзюдо действует в соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта от 26 июля 2023 года, который запрещает участие в соревнованиях с представителями России и Беларуси, если они официально представляют свои страны.

Среди тех, кто готовился к чемпионату мира, была и одна из лидеров украинской сборной — Юлия Курченко. В комментарии Tribuna.com спортсменка поделилась разочарованием из-за решения о бойкоте. Она отметила, что команда серьезно готовилась к главному старту года и надеялась показать высокий результат.

"Немножко грустно, потому что [на чемпионат] заявлены только два белоруса в категории до 90 кг, с которыми мы бы никак не встретились — у нас нет в команде никого в этой категории. Поэтому считаю это решение немножко несправедливым по отношению к нам. Хотелось бы выступить, поднять наш флаг. Думаю, это сейчас очень важно для нашей страны", — добавила Курченко.

Напомним, в начале мая 10 спортсменов из мужской сборной Украины по гимнастике отказались от поездки на чемпионат Европы. Спортивные функционеры объяснили, что гимнасты возмущены увольнением тренера, которое состоялось законно.

Ранее, 5 апреля, сообщалось о скандале в спорте, связанном с атлетом Вадимом Кравчуком. Спортсмен в соцсетях начал спор, в котором "отправил" украинок в окопы и сравнил с собаками.