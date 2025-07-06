Украинский боксер вернулся на ринг после трехлетней паузы и отправил соперника в нокаут (видео)

Украинский боксер Тарас Шелестюк триумфально вернулся на ринг, досрочно победив американского соперника Роддрикуса Ливси.

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Бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Тарас Шелестюк (20-0-1, 14 КО) выступающий в полусреднем весе (до 69 кг) провел свой первый бой после трехлетнего "простоя", сообщает "Чемпион".

На вечере бокса в Шривпорте, штат ЛуизианаЮ Тарас Шелестюк провел короткий бой с американцем Роддрикусом Ливси (12-5-1, 9 КО).

Афиша боя Шелестюк - Ливси Фото: instagram.com/tarasshelestyuk

Во втором раунде украинский боксер загнал соперника в угол и отправил его на канвас ринга боковым ударом с левой.

Соперником 39-летнего украинца должен был быть аргентинец Кристиан Хавьер Аяла (13-2-1, 4 КО), однако бой отменили из-за травмы у представителя Аргентины.

Отметим, последний официальный поединок Тараса Шелестюка состоялся в марте 2022 года. Тогда судьи не определили победителя в близком бою с венесуэльцем Габриэлем Маэстро.

Напомним, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, профессиональный боксер и заслуженный мастер спорта Александр Усик планирует завершить карьеру после двух поединков. После боя с Даниелем Дюбуа спортсмен хотел бы встретиться с Тайсоном Фьюри.

При этом за бой с обладателем титула IBF Дюбуа Усик получит 132,28 млн долларов, а гонорар британца составит 71,22 млн долларов. Для обоих спортсменов это будут самые большие призы в их карьере.