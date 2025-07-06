Український боксер повернувся на ринг після трирічної паузи і відправив суперника в нокаут (відео)

Український боксер Тарас Шелестюк тріумфально повернувся на ринг, достроково перемігши американського суперника Роддрікуса Лівсі.

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Бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні Тарас Шелестюк (20-0-1, 14 КО), який виступає в напівсередній вазі (до 69 кг), провів свій перший бій після трирічного "простою", повідомляє "Чемпіон".

На вечорі боксу в Шрівпорті, штат Луїзіана, Тарас Шелестюк провів короткий бій з американцем Роддрікусом Лівсі (12-5-1, 9 КО).

Афіша бою Шелестюк — Лівсі Фото: instagram.com/tarasshelestyuk

У другому раунді український боксер загнав суперника в кут і відправив його на канвас рингу боковим ударом з лівої.

Суперником 39-річного українця мав бути аргентинець Крістіан Хав'єр Аяла (13-2-1, 4 КО), проте бій скасували через травму у представника Аргентини.

Зазначимо, останній офіційний поєдинок Тараса Шелестюка відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, професійний боксер і заслужений майстер спорту Олександр Усик планує завершити кар'єру після двох поєдинків. Після бою з Даніелем Дюбуа спортсмен хотів би зустрітися з Тайсоном Ф'юрі.

При цьому за бій із володарем титулу IBF Дюбуа Усик отримає 132,28 млн доларів, а гонорар британця складе 71,22 млн доларів. Для обох спортсменів це будуть найбільші призи в їхній кар'єрі.