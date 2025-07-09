Ожоги и травмы: легенду UFC доставили в больницу на вертолете после ДТП

62-летий Рэнди Кутюр, американский спортсмен, выступавший в греко-римской борьбе и ММА, пятикратный чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовых категориях, попал в больницу после аварии с участием гоночного автомобиля.

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Кутюр должен был дебютировать в гонках Национальной ассоциации хот-родов в этом году, но попал в аварию во время тренировочных заездов на гоночной трассе в Канзас-Сити.

Прогнозы врачей положительные, и спортсмену, который снимался в фильме "Неудержимые" с Сильвестром Сталлоне, повезло. Автомобиль, которым управлял Кутюр, был полностью разбит.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Рэнди очень хотел поучаствовать в дрэг-рейсинге и тренировался.

"Это новый способ пробудить в себе дух соперничества, который был во мне большую часть моей жизни; новая возможность проявить себя и проявить себя в гонках. Я привнесу в эту сферу все, что я развил как борец и мастер боевых искусств, и посмотрю, что из этого получится. Понятия не имею, как все сложится, но я в восторге от открывающихся возможностей", – говорил он.

После впечатляющей карьеры борца в старшей школе Кутюр пошел в армию, где познакомился с греко-римской борьбой, и в итоге трижды был запасным игроком олимпийской сборной.

Он также трижды входил в сборную NCAA Division I All-American и дважды занимал второе место в первом дивизионе NCAA, выступая за Университет штата Оклахома в 1991 и 1992 годах.

Кутюр больше всего запомнился своими годами выступлений в UFC с рекордом 19-11, включая семь побед нокаутом и еще четыре – болевыми приемами.

Бой Рэнди Кутюра и Витора Белфорта

Репутацию Рэнди заработал во многом благодаря впечатляющим победам над другими легендами ММА, такими как Чак Лидделл, Тито Ортис и Витор Белфорт.

После завершения карьеры Кутюр стал тренером и даже попробовал себя в актерском мастерстве, а также участвовал в одном из сезонов шоу "Танцы со звездами" на канале ABC.

Рэнди Кутюр снялся в фильме "Неудержимые"

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