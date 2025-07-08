Не только скорость: эксперт рассказал, что убило звезду "Ливерпуля" и его брата

Трасса А-52 недалеко от Саморы, на северо-западной границе Испании с Португалией, где 3 июля вместе со своим братом разбился насмерть футболист Диогу Жота, давно считается не самой легкой для водителей.

Related video

Хавьер Лопес Дельгадо, президент Испанской ассоциации аудиторов безопасности дорожного движения (ASEVI), заявил, что дорожное покрытие, где произошла авария, имело множество недостатков, а за несколько дней до гибели футболистов тут случилось почти аналогичное ДТП, пишет Daily Mail.

По его словам, если бы братья ехали со скоростью максимум 55 миль в час, то вряд ли бы трагедия случилась. Однако, судя по следам заноса, кислотно-зеленый Lamborghini Huracan стоимостью 180 000 фунтов стерлингов Жоты ехал куда быстрее.

Учитывая, что дорога изобилует резкими поворотами и проблемы с покрытием, а также лопнувшую во время обгона шину спорткара, у братьев не было шансов. Они погибли буквально моментально, когда авто вылетело в кювет и загорелось.

Реконструкция ДТП, в котором погиб Диогу Жота и его брат Андре Силва

Дельгадо сказал, что даже если лопнувшая шина была в "неправильном состоянии" или не имела "правильного давления", это не было единственным фактором аварии.

Эксперт подчеркнул, что центральное разделительное ограждение, в которое врезались братья, выступило в качестве "препятствия", поскольку "длина и угол падения были неправильными".

Ссылаясь на другую аварию в том же месте восемь дней назад, в которой 60-летняя женщина получила серьезные травмы и пожарным пришлось вытаскивать ее из-под обломков ее автомобиля, гон сказал:

"Это может быть совпадением, но я не очень верю в совпадения. Когда две разные машины съезжают с дороги на одном и том же километре, значит, что-то не так".

Источники в мэрии Сернадильи, где проживает чуть более 100 человек, назвали шоссе А-52 "очень опасным" .

"Когда дорога проходит через Сернадилью, она полна поворотов со скоростью 120 километров в час. Превышение скорости или плохая видимость ночью часто являются причинами аварий в этих районах. Сейчас это были два известных футболиста, у которых была отличная карьера впереди, но, возможно, завтра жертвами станут еще двое неизвестных людей", – сказали в горсовете.

Дорога, известная еще и как автомагистраль Риас-Бахас, также была описана как аварийно-опасное место из-за постоянного присутствия диких животных, в частности, иберийских волков и оленей, которые часто становятся причиной столкновений.

В день смерти, 3 июля 2025 года, Диогу Жота направлялся в северный испанский портовый город Сантандер со своим братом, чтобы сесть на паром в Великобританию и продолжить путь в Ливерпуль после того, как игроку "Ливерпуля" и португальскому игроку сборной посоветовали не летать на самолете после операции на легких. Однако до места назначения они так и не доехали.

22 июня он женился на своей возлюбленной детства Руте Кардозу, маме их троих маленьких детей.

Похороны братьев состоялись 5 июля в церкви в их родном городе Гондомар недалеко от Португалии. Попрощаться с ними пришли не только друзья и родственники, но и футболисты "Ливерпуля".

Диогу и Андре похоронили в их родном городе Гондомар Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что бывший футболист УПЛ погиб после жуткого ДТП в Ровненской области. Мы также рассказывали, что на войне с РФ погиб бывший футболист клуба "Волынь" Роман Годованый.