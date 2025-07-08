Не тільки швидкість: експерт розповів, що вбило зірку "Ліверпуля" та його брата

Траса А-52 неподалік від Самори, на північно-західному кордоні Іспанії з Португалією, де 3 липня разом зі своїм братом розбився на смерть футболіст Діогу Жота, давно вважається не найлегшою для водіїв.

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Хав'єр Лопес Дельгадо, президент Іспанської асоціації аудиторів безпеки дорожнього руху (ASEVI), заявив, що дорожнє покриття, де сталася аварія, мало безліч недоліків, а за кілька днів до загибелі футболістів тут трапилася майже аналогічна ДТП, пише Daily Mail.

За його словами, якби брати їхали зі швидкістю максимум 55 миль на годину, то навряд чи б трагедія трапилася. Однак, судячи зі слідів заносу, кислотно-зелений Lamborghini Huracan вартістю 180 000 фунтів стерлінгів Жоти їхав куди швидше.

З огляду на те, що дорога рясніє різкими поворотами і проблеми з покриттям, а також шину спорткара, що лопнула під час обгону, у братів не було шансів. Вони загинули буквально моментально, коли авто вилетіло в кювет і загорілося.

Реконструкція ДТП, у якій загинув Діогу Жота та його брат Андре Сілва

Дельгадо сказав, що навіть якщо шина, яка лопнула, була в "неправильному стані" або не мала "правильного тиску", це не було єдиним фактором аварії.

Експерт наголосив, що центральна розділювальна огорожа, в яку врізалися брати, виступила як "перешкода", оскільки "довжина і кут падіння були неправильними".

Посилаючись на іншу аварію в тому самому місці вісім днів тому, в якій 60-річна жінка дістала серйозні травми, і пожежникам довелося витягати її з-під уламків її автомобіля, гон сказав:

"Це може бути збігом, але я не дуже вірю в збіги. Коли дві різні машини з'їжджають з дороги на одному і тому ж кілометрі, значить, щось не так".

Джерела в мерії Сернадільї, де проживає трохи понад 100 осіб, назвали шосе А-52 "дуже небезпечним".

"Коли дорога проходить через Сернаділью, вона сповнена поворотів зі швидкістю 120 кілометрів на годину. Перевищення швидкості або погана видимість уночі часто є причинами аварій у цих районах. Наразі це були два відомі футболісти, у яких була чудова кар'єра попереду, але, можливо, завтра жертвами стануть ще двоє невідомих людей", — сказали в міськраді.

Дорога, відома ще й як автомагістраль Ріас-Бахас, також була описана як аварійно-небезпечне місце через постійну присутність диких тварин, зокрема, іберійських вовків та оленів, які часто стають причиною зіткнень.

У день смерті, 3 липня 2025 року, Діогу Жота прямував у північне іспанське портове місто Сантандер зі своїм братом, щоб сісти на пором до Великої Британії та продовжити шлях до Ліверпуля після того, як гравцеві "Ліверпуля" та португальському гравцю збірної порадили не літати на літаку після операції на легенях. Однак до місця призначення вони так і не доїхали.

22 червня він одружився зі своєю коханою дитинства Рутою Кардозу, мамою їхніх трьох маленьких дітей.

Похорон братів відбувся 5 липня в церкві в їхньому рідному місті Гондомар недалеко від Португалії. Попрощатися з ними прийшли не тільки друзі та родичі, а й футболісти "Ліверпуля".

Діогу та Андре поховали в їхньому рідному місті Гондомар Фото: Getty

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