Опіки і травми: легенду UFC доправили в лікарню на вертольоті після ДТП

62-річний Ренді Кутюр, американський спортсмен, який виступав у греко-римській боротьбі та ММА, п'ятиразовий чемпіон UFC у важкій і напівважкій вагових категоріях, потрапив до лікарні після аварії за участю гоночного автомобіля.

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Кутюр мав дебютувати в перегонах Національної асоціації хот-родів цього року, але потрапив в аварію під час тренувальних заїздів на гоночній трасі в Канзас-Сіті.

Прогнози лікарів позитивні, і спортсменові, який знімався у фільмі "Нестримні" з Сильвестром Сталлоне, пощастило. Автомобіль, яким керував Кутюр, був повністю розбитий.

Що стало причиною аварії, поки невідомо.

Ренді дуже хотів узяти участь у дрег-рейсингу і тренувався.

"Це новий спосіб пробудити в собі дух суперництва, який був у мені більшу частину мого життя; нова можливість проявити себе і проявити себе в перегонах. Я привнесу в цю сферу все, що я розвинув як борець і майстер бойових мистецтв, і подивлюся, що з цього вийде. Поняття не маю, як все складеться, але я в захваті від можливостей, що відкриваються", — говорив він.

Після вражаючої кар'єри борця в старшій школі Кутюр пішов в армію, де познайомився з греко-римською боротьбою, і в підсумку тричі був запасним гравцем олімпійської збірної.

Він також тричі входив до збірної NCAA Division I All-American і двічі посідав друге місце в першому дивізіоні NCAA, виступаючи за Університет штату Оклахома в 1991 і 1992 роках.

Кутюр найбільше запам'ятався своїми роками виступів у UFC із рекордом 19-11, включно з сімома перемогами нокаутом і ще чотирма — больовими прийомами.

Бій Ренді Кутюра та Вітора Белфорта

Репутацію Ренді заробив багато в чому завдяки вражаючим перемогам над іншими легендами ММА, такими як Чак Лідделл, Тіто Ортіс і Вітор Белфорт.

Після завершення кар'єри Кутюр став тренером і навіть спробував себе в акторській майстерності, а також брав участь в одному із сезонів шоу "Танці з зірками" на каналі ABC.

Ренді Кутюр знявся у фільмі "Нестримні"

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