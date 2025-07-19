Реванш Усик – Дюбуа: онлайн-репортаж "суперпоединка" в Лондоне (видео)

Бой украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа на стадионе Уэмбли в Лондоне стало главным событием боксерского вечера. На кону — статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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В субботу, 19 июля, проходит бой-реванш Александра Усика, который имеет статус абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, и британца Даниэля Дюбуа. Встреча проходит на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Фокус ведет прямую трансляцию реванша Усик — Дюбуа.

Главный бой вечера начнется не раньше 23:30 по киевскому времени. В андеркарте будут боксировать Лоуренс Околи и Кевин Лерена, Даниэль Лапин и Льюис Эдмондсон, Адам Хамед и Эзекиэль Грегорес, а также Лаша Гурули с Джеймсом Фрэнсисом.

За несколько часов до боя Александр Усик рассказал, как относится к критике после первой встречи с Дюбуа. В пятом раунде украинский чемпион пропустил удар по корпусу, а рефери посчитал, что Дюбуа попал ниже пояса.

После этого эпизода британец и его фанаты считали Усика "обманщиком и мошенником".

22:35 Даниэль Дюбуа прибыл на стадион "Уэмбли" на матч-реванша с Александром Усиком.

22:30 Первое фото Усика из раздевалки. Украинец читает книгу, но какую именно, неясно. При этом он надел футболку с изображением православного креста.

22:25 Даниэль Дюбуа пока не прибыл.

22:12 Александр Усик уже прибыл на стадион "Уэмбли".

Усик взял с собой известный талисман — плюшевого ослика, который ему подарила дочка Елизавета. Боксер брал эту игрушку на поединки против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Как известно, в этих встречах украинец выиграл.

22:14 Украинский боксер Даниэль Лапин готовится сразиться в андеркарте за пояса IBF и WBA в полутяжелом весе. Его соперник — тяжеловес, британец Льюис Эдмондсон.

Ставки букмекеров на бой Усик-Дюбуа

Украинские букмекеры ставят на Александра Усика в пределах 1.30–1.33, а на Даниэля Дюбуа — от 3.70 до 4.15. Ничья маловероятная и имеет коэффициент 17.00-20.00.