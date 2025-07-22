Дюбуа опоздал на реванш с Усиком: СМИ узнали "удивительную причину"

Из-за своего опоздания британский боксер Даниэль Дюбуа был вынужден добираться до арены пешком. В то же время его окружение угрожало охране "Уэмбли", устроив хаос на входе.

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Отец Дюбуа устроил вечеринку в его доме перед важным боем с украинцем Александром Усиком. Из-за этого, как сообщили в talkSport 21 июля, британец приехал на стадион "Уэмбли" только примерно за два часа до выхода на ринг. Его соперник к тому времени уже находился на месте 45 минут.

Спортивный комментатор Саймон Джордан утверждает, что на вечеринке дома у Дюбуа было 50-79 человек, которых он даже не знал. Кроме того, потом окружение боксера требовало, что "эту свиту пустили" на арену, а охранникам "Уэмбли" начали угрожать отказом британца от боя, если этого не произойдет.

Также, по словам Джордана, отец Дюбуа говорил "не особо продуктивные" вещи, и это имело определенное влияние на него. Комментатор отметил, что не ищет оправданий поражению на ринге, а лишь объясняет, что подготовка боксера в день реванша могла быть не на должном уровне.

Отмечается, что многие считают фактором, который привел к поражению, присутствие отца Дюбуа в углу ринга. Боксер Тони Белью заверил, что пользы от этого нет, ведь у британца есть "фантастический тренер".

"Мне так жаль Дэниела, он парень, который так четко придерживается правил. Он настоящая машина и сделал действительно хорошую карьеру. Но я думаю, что нужно задать вопрос: "Для кого ты боксируешь, почему ты это делаешь?". Это для того, чтобы произвести на кого-то впечатление, потому что он борется не за деньги. Я знаю это точно. Когда он попадает в эти действительно тяжелые моменты в боях, настоящий Дэниел не хочет драться", — заявил Беллью.

В издании Mirror также сообщили, что Дюбуа опоздал на стадион "Уэмбли" в день боя-реванша из-за вечеринки в его семейном доме, назвав это "удивительной причиной". Отец боксера собрал собственных знакомых, а затем сам отвез его к арене, ведь на частных автомобилях с аккредитацией на въезд на территорию поехали гости вечеринки.

Еще больше Дюбуа задержало то, что машина, на которой ехал он сам, аккредитации не имела. Кроме того, гости его отца устроили хаос на входе, ведь некоторых из них не пускали внутрь. Команда британца не использовала опоздание для того, чтобы оправдать поражение. Однако, по оценке СМИ, это "еще один признак странных отношений, которые он имеет с отцом".

Сообщается, что отец боксера стоял в углу рынка, выкрикивал советы его тренеру и выбросил полотенце, когда рефери остановил бой.

Напомним, 20 июля украинский боксер Александр Усик одержал победу, отправив британца Даниэля Дюбуа в два нокдауна. В пятом раунде соперник не смог подняться, и бой закончился. Украинец отстоял пояса WBA, WBO, WBC и IBF, подтвердив звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Впоследствии боксер Александр Усик рассказал, что в рамках подготовки к реваншу он с командой изучал первый бой и готовил комбинации. Удар, который стал для украинца победным, называется "Иван".