Дюбуа спізнився на реванш з Усиком: ЗМІ дізнались "дивовижну причину"

Через своє запізнення британський боксер Даніель Дюбуа був змушений добиратись до арени пішки. Водночас його оточення погрожувало охороні «Вемблі», влаштувавши хаос на вході.

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Батько Дюбуа влаштував вечірку в його будинку перед важливим боєм з українцем Олександром Усиком. Через це, як повідомили у talkSport 21 липня, британець приїхав на стадіон "Вемблі" лише приблизно за дві години до виходу на ринг. Його суперник на той час вже перебував на місці 45 хвилин.

Спортивний коментатор Саймон Джордан стверджує, що на вечірці вдома у Дюбуа було 50-79 осіб, яких він навіть не знав. Окрім того, потім оточення боксера вимагало, що "цю свиту пустили" на арену, а охоронцям "Вемблі" почали погрожувати відмовою британця від бою, якщо цього не станеться.

Також, зі слів Джордана, батько Дюбуа говорив "не особливо продуктивні" речі, і це мало певний вплив на нього. Коментатор зауважив, що не шукає виправдань поразці на рингу, а лише пояснює, що підготовка боксера у день реваншу могла бути не на належному рівні.

Зазначається, що багато хто вважає фактором, який призвів до поразки, присутність батька Дюбуа у кутку рингу. Боксер Тоні Белью запевнив, що користі від цього немає, адже у британця є "фантастичний тренер".

"Мені так шкода Деніела, він хлопець, який так чітко дотримується правил. Він справжня машина і зробив дійсно хорошу кар'єру. Але я думаю, що потрібно поставити питання: "Для кого ти боксуєш, чому ти це робиш?". Це для того, щоб справити на когось враження, тому що він бореться не за гроші. Я знаю це точно. Коли він потрапляє в ці дійсно важкі моменти в боях, справжній Деніел не хоче битися", — заявив Белью.

У виданні Mirror також повідомили, що Дюбуа запізнився на стадіон "Вемблі" в день бою-реваншу через вечірку в його сімейному будинку, назвавши це "дивовижною причиною". Батько боксера зібрав власних знайомих, а потім сам відвіз його до арени, адже на приватних автомобілях з акредитацією на в’їзд на територію поїхали гості вечірки.

Ще більше Дюбуа затримало те, що автівка, на якій їхав він сам, акредитації не мала. Окрім того, гості його батька влаштували хаос на вході, адже деяких з них не пускали всередину. Команда британця не використала запізнення задля того, щоб виправдати поразку. Однак, за оцінкою ЗМІ, це "ще одна ознака дивних стосунків, які він має з батьком".

Повідомляється, що батько боксера стояв у кутку ринку, викрикував поради його тренеру та викинув рушник, коли рефері зупинив бій.

Нагадаємо, 20 липня український боксер Олександр Усик здобув перемогу, відправивши британця Даніеля Дюбуа у два нокдауни. У п’ятому раунді суперник не зміг піднятися, і бій закінчився. Українець відстояв пояси WBA, WBO, WBC і IBF, підтвердивши звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Згодом боксер Олександр Усик розповів, що в межах підготовки до реваншу він з командою вивчав перший бій та готував комбінації. Удар, який став для українця переможним, називається "Іван".