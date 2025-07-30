Олимпийская чемпионка по биатлону попала под камнепад в горах Пакистана: что известно
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которая является двукратной олимпийской чемпионкой, попала под камнепад в горах Пакистана.
Сейчас продолжается спасательная операция, ведь спортсменку до сих пор не удалось эвакуировать, пишет MDR.
Отмечается, что 28 июля Дальмайер вместе со своей напарницей по альпинизму поднималась вверх в альпийском стиле, когда на высоте около 5700 метров на нее упали камни.
Напарница немки смогла подать сигнал о бедствии и вызвала спасателей, однако из-за удаленности местности спасательный вертолет смог добраться до места аварии только утром 29 июля.
Сейчас международная горная спасательная команда координирует операцию по спасению. Им помогают опытные международные альпинисты, которые находятся в этом регионе.
В то же время на странице Дальмайер в Instagram есть подтверждение того, что в пакистанских горах Каракорум произошла серьезная горная авария, в результате которой Лаура Дальмайер была поражена камнями.
"Из-за постоянной большой опасности падения камней к ней никто не смог добраться. Во время облета вертолетом было установлено, что опытная альпинистка получила по меньшей мере тяжелые травмы. Признаков жизни не обнаружено", — говорится в сообщении.
31-летняя Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и победительницей Кубка мира в 2016 и 2017 годах. В мае 2019 года она объявила о завершении карьеры.
Напомним, украинка Бакастова победила российскую чемпионку и майора ВС РФ на чемпионате мира по фехтованию.
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