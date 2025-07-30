Олімпійська чемпіонка з біатлону потрапила під каменепад у горах Пакистана: що відомо

Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр, яка є дворазовою олімпійською чемпіонкою, потрапила під каменепад у горах Пакистану.

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Наразі триває рятувальна операція, адже спортсменку досі не вдалося евакуювати, пише MDR.

Зазначається, що 28 липня Дальмаєр разом зі своєю напарницею з альпінізму підіймалась угору в альпійському стилі, коли на висоті близько 5700 метрів на неї впало каміння.

Напарниця німкені змогла подати сигнал про лихо та викликала рятувальників, проте через віддаленість місцевості рятувальний вертоліт зміг дістатися до місця аварії лише вранці 29 липня.

Наразі міжнародна гірська рятувальна команда координує операцію з порятунку. Їм допомагають досвідчені міжнародні альпіністи, які перебувають у цьому регіоні.

Лаура Дальмаєр на змаганнях з біатлону Фото: соцмережі

Водночас на сторінці Дальмаєр в Instagram є підтвердження того, що в пакистанських горах Каракорум сталася серйозна гірська аварія, внаслідок якої Лаура Дальмаєр була вражена камінням.

"Через постійну велику небезпеку падіння каменів до неї ніхто не зміг дістатися. Під час обльоту вертольотом було встановлено, що досвідчена альпіністка отримала щонайменше важкі травми. Ознак життя не виявлено", — йдеться в дописі.

31-річна Дальмаєр є дворазовою олімпійською чемпіонкою, семиразовою чемпіонкою світу і переможницею Кубка світу у 2016 та 2017 роках. У травні 2019 року вона оголосила про завершення кар'єри.

Нагадаємо, українка Бакастова перемогла російську чемпіонку і майора ЗС РФ на чемпіонаті світу з фехтування.

Фокус також писав про те, як у Норвегії врятували туриста, який майже сім годин провів під снігом після сходження лавини.