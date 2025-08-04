Украинки впервые в истории завоевали "золото" на чемпионате Европы по пляжному волейболу (фото)

Украинский дуэт Марина Гладун и Татьяна Лазаренко завоевал золотую медаль на чемпионате Европы-2025, который проходил в Дюссельдорфе. В общем, это первый в истории Украины титул чемпионок Европы в женском пляжном волейболе.

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Как пишет Volleyboll UA, в финале украинки встретились с француженками Клеменс Виера и Алиной Шамеро. Первый сет завершился поражением украинок 21:23, хотя они имели шесть сетболов. Однако, не сломавшись, Гладун и Лазаренко выиграли два следующих сета — 21:18 и 16:14 в решающем тай-брейке, одержав победу 2:1.

Ранее украинский дуэт уверенно прошел групповой этап, одолев немецкую пару Уль/Шюргольц (2:0) и французский дуэт Пласетт/Ричард (2:1). В плей-офф они победили немок Бок/Липманн (2:1), испанок Альварес/Морено (2:1), и это позволило им выйти в финал без поражений — 6 побед из 6 возможных.

Отметим, что до этого наивысшим достижением украинских пляжников на Евро была бронзовая медаль Сергея Попова и Эдуарда Резника в 2023 году.

В свою очередь, Национальный олимпийский комитет Украины во главе с президентом Вадимом Гутцайтом поздравил Марину Гладун, Татьяну Лазаренко, тренеров и Федерацию пляжного волейбола Украины с историческим успехом.

"Эта победа — пример несокрушимости, мастерства и веры в себя!", — говорится в публикации.

Сами же спортсменки, как передает издание "Суспільне Спорт", рассказали, что матч был чрезвычайно стрессовым, и им до сих пор трудно поверить в одержанную победу.

Напомним, что 16-летний украинец Александр Бондарев одержал дебютную победу в карьере в гонках Формулы-4, победив на этапе в Имоле. Хотя парень и потерял лидерство на первом круге, впоследствии он вернуть себе первую позицию и удержать ее до финиша.

Ранее Фокус писал, что украинская саблистка, призер чемпионатов Европы Юлия Бакастова победила россиянку Софию Великую — трехкратную олимпийскую медалистку, которая в 2004 году стала доверенным лицом Владимира Путина и имеет звание майора армии РФ.