Українки вперше в історії здобули "золото" на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу (фото)

Український дует Марина Гладун і Тетяна Лазаренко здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025, який проходив у Дюссельдорфі. Загалом, це перший в історії України титул чемпіонок Європи в жіночому пляжному волейболі.

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Як пише Volleyboll UA, у фіналі українки зустрілися з француженками Клеменс Вієра та Аліною Шамеро. Перший сет завершився поразкою українок 21:23, хоча вони мали шість сетболів. Однак, не зламавшись, Гладун і Лазаренко виграли два наступні сети — 21:18 і 16:14 у вирішальному тай-брейку, здобувши перемогу 2:1.

Раніше український дует впевнено пройшов груповий етап, здолавши німецьку пару Уль/Шюргольц (2:0) та французький дует Пласетт/Річард (2:1). У плей-оф вони перемогли німкень Бок/Ліпманн (2:1), іспанок Альварес/Морено (2:1), і це дозволило їм вийти до фіналу без поразок — 6 перемог із 6 можливих.

Зазначимо, що до цього найвищим досягненням українських пляжників на Євро була бронзова медаль Сергія Попова та Едуарда Рєзніка у 2023 році.

Своєю чергою, Національний олімпійський комітет України на чолі з президентом Вадимом Гутцайтом привітав Марину Гладун, Тетяну Лазаренко, тренерів та Федерацію пляжного волейболу України з історичним успіхом.

"Ця перемога — приклад незламності, майстерності та віри в себе!Пишаємось вами!", — йдеться в публікації.

Самі ж спортсменки, як передає видання "Суспільне Спорт", розповіли, що матч був надзвичайно стресовим, і їм досі важко повірити у здобуту перемогу.

Нагадаємо, що 16-річний українець Олександр Бондарев здобув дебютну перемогу у кар'єрі в перегонах Формули-4, тріумфувавши на етапі в Імолі. Хоч хлопець і втратив лідерство на першому колі, згодом він повернути собі першу позицію і втримати її до фінішу.

Раніше Фокус писав, що українська шаблістка, призерка чемпіонатів Європи Юлія Бакастова перемогла росіянку Софію Велику — триразову олімпійську медалістку, яка у 2004 році стала довіреною особою Володимира Путіна та має звання майора армії РФ.