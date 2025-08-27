"Кайрат" из Алматы стал самым восточным клубом, который играл в групповой фазе Лиги чемпионов УЕФА

Алматинский клуб совершил исторический выход в основной этап Лиги чемпионов, что стало сенсацией в Казахстане. Он обеспечил себе место, выбив из турнира соперников из Словении, Финляндии, Словакии и Шотландии.

"Второй по величине город Казахстана расположен настолько далеко на востоке, что от Центральной Европы его отделяет 4500 км, и он находится даже дальше на восток, чем западная граница Китая! Впереди ждут эпические выездные матчи", — отметили на странице мирового футбольного подкаста The Sweeper в соцсети X.

В ФК "Кайрат" показали, как футболисты плакали от счастья на поле и радостно обнимались.

"АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА! Мы сделали это!" — коротко отметили в клубе.

"Кайрат" впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов

Обозреватели сообщили, что алматинский клуб вошел в историю, став самым восточным ФК, который когда-либо достигал группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Он прошел четыре квалификационных раунда и выбил четырех соперников:

"Олимпия" (Любляна, Словения);

"КуПС" (Куопио, Финляндия);

"Слован" (Братислава, Словакия)

"Селтик" (Глазго, Шотландия).

"Кайрат" — лишь второй казахстанский клуб, которому удавалось войти в групповой этап Лиги чемпионов. Первым был ФК "Астана" еще в сезоне 2015/16. Однако Алматы расположены еще восточнее, недалеко от границы с Китаем.

Если бы алматинским футболистам пришлось столкнуться на поле с игроками португальского ФК "Спортинг" или лиссабонской "Бенфикой", одной из команд пришлось бы преодолеть 6135 километров в одну сторону для выездного матча.

Сенсация в Казахстане: особенности и сложности

Казахстан и Израиль ранее принадлежали к другой континентальной футбольной федерации — Азиатской, но в 2002 году страна перешла в УЕФА благодаря примерно 10-15% своей аудитории, расположенной все же в пределах Европы.

Кроме того, свои сложности создает природа. Пять месяцев в году большая часть Казахстана покрыта снегом, поэтому Чемпионат по футболу там проходит по летнему календарю, таких лиг в Европе всего 12. Однако и летом не обходится без метеорологических проблем — иногда температура достигает +50 градусов.

"Казахская Премьер-лига является одной из самых конкурентных лиг УЕФА, с четырьмя победителями за последние четыре года: "Тобол", "Астана", "Ордабасы" и "Кайрат". В этом сезоне также наблюдается ожесточенная борьба, где "Тобол", "Астана" и "Кайрат" разделяют лишь одно очко на вершине турнирной таблицы", — отметили авторы подкаста.

Кроме того, после исключения России именно в Казахстане есть самое большое расстояние между двумя городами в элитном дивизионе УЕФА. Город Атырау от города Семен (клуб "Елимай") отделяют 2103 километров.

