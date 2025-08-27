"Кайрат" з Алмати став найсхіднішим клубом, який грав у груповій фазі Ліги чемпіонів УЄФА

Алматинський клуб здійснив історичний вихід до основного етапу Ліги чемпіонів, що стало сенсацією в Казахстані. Він забезпечив собі місце, вибивши з турніру суперників зі Словенії, Фінляндії, Словаччини і Шотландії.

"Друге за величиною місто Казахстану розташоване настільки далеко на сході, що від Центральної Європи його відділяє 4500 км, і воно знаходиться навіть далі на схід, ніж західний кордон Китаю! Попереду чекають епічні виїзні матчі", — наголосили на сторінці світового футбольного подкасту The Sweeper у соцмережі X.

В ФК "Кайрат" показали, як футболісти плакали від щастя на полі та радісно обіймались.

"ААААААААААААААААААААААААААААА! Ми зробили це!" — коротко зауважили у клубі.

"Кайрат" вперше в історії вийшов до основного етапу Ліги чемпіонів

Оглядачі повідомили, що алматинський клуб увійшов в історію, ставши найсхіднішим ФК, який коли-небудь досягав групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Він пройшов чотири кваліфікаційні раунди й вибив чотирьох суперників:

"Олімпія" (Любляна, Словенія);

"КуПС" (Куопіо, Фінляндія);

"Слован" (Братислава, Словаччина)

"Селтік" (Глазго, Шотландія).

"Кайрат" — лише другий казахстанський клуб, якому вдавалося увійти до групового етапу Ліги чемпіонів. Першим був ФК "Астана" ще в сезоні 2015/16. Однак Алмати розташовані ще східніше, недалеко від кордону з Китаєм.

Якби алматинським футболістам довелося зіткнутись на полі з гравцями португальського ФК "Спортінг" або лісабонською "Бенфікою", одній з команд довелося б подолати 6135 кілометрів в один бік задля виїзного матчу.

Сенсація в Казахстані: особливості і складнощі

Казахстан та Ізраїль раніше належали до іншої континентальної футбольної федерації — Азійської, але у 2002 році країна перейшла до УЄФА завдяки приблизно 10-15% своєї аудиторії, розташованій все ж у межах Європи.

Окрім того, свої складнощі створює природа. П'ять місяців на рік більша частина Казахстану покрита снігом, тож Чемпіонат з футболу там проходить за літнім календарем, таких ліг у Європі лише 12. Проте і влітку не обходиться без метеорологічних проблем — іноді температура сягає +50 градусів.

"Казахська Прем'єр-ліга є однією з найконкурентніших ліг УЄФА, з чотирма переможцями за останні чотири роки: "Тобол", "Астана", "Ордабаси" та "Кайрат". Цього сезону також спостерігається запекла боротьба, де "Тобол", "Астана" та "Кайрат" розділяють лише одне очко на вершині турнірної таблиці", — зауважили автори подкасту.

Окрім того, після виключення Росії саме у Казахстані є найбільша відстань між двома містами в елітному дивізіоні УЄФА. Місто Атирау від міста Семен (клуб "Єлімай") відділяють 2103 кілометрів.

