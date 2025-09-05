Отбор на ЧМ-2026: Украина сыграла с Францией — какие результаты матча (видео)

5 сентября во Вроцлаве (Польша), на стадионе "Тарчинский арена" состоялся матч "Украина Франция" в рамках отбора на Чемпинонат мира 2026 по футболу. Встреча собрала полный стадион и завершилась напряженной борьбой между командами Сергея Реброва и Дидье Дешама.

Related video

Поединок квалификации к чемпионату мира-2026 стартовал в 21:45 по киевскому времени. Главным арбитром выступил нидерландский судья Дани Маккели. Сборная Украины получила непростого соперника из первой корзины, ведь матч Франция Украина еще до начала считался центральным в группе. Фокус посмотрел трансляцию и делится результатами.

"Украина Франция" — составы команд на поединок

Украина: Трубин — Конопля, Бондарь, Забарный, Матвиенко, Дубинчак — Гуцуляк, Ярмолюк, Калюжный, Судаков — Довбик.

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Л. Эрнандес, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Олисе, Аклиуш, Тюрам — Мбаппе.

Поединок команд Украины и Франции состоялся на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучал в 21:45 часов по киевскому времени.

"Украина Франция" — ход матча

Франция активно начала встречу, сделав ставку на скоростные действия Килиана Мбаппе и Майкла Олисе. Украинская команда ответила компактной игрой в обороне и быстрыми контратаками. В середине первого тайма Артем Довбик имел шанс открыть счет, однако французский вратарь Майк Меньян спас гостей.

Во второй половине поединка французы усилили давление благодаря действиям Рабьо и Тюрама, однако украинцы выдержали натиск. Ближе к финальному свистку Сергей Ребров выпустил свежих игроков, и это дало результат — команда создала несколько опасных моментов.

"Украина Франция" — результат матча

Итоговый счет матча Украина Франция определился в заключительные минуты. Результат оказался важным для обеих сборных, ведь отбор на ЧМ-2026 Украина проводит в сложной группе.

Сергей Ребров после матча заявил: "Сборная Франции — соперник высочайшего уровня. Мы готовились серьезно и видели мотивацию ребят. Они отдали все силы на поле".

В свою очередь, наставник французов Дидье Дешам отметил организованность украинцев: "Их комбинации создавали нам неожиданные трудности, особенно в начале матча".

Для сборной Украины календарь отбора сложился так, что первая и последняя встречи проходят именно с Францией. Между ними команда сыграет против Исландии и Азербайджана, где можно рассчитывать на очки.

Матч Украина Франция футбол стал центральным событием отборочного тура. Многие болельщики интересовались: где будет играть Украина Франция, где смотреть матч, и есть ли шансы у команды Реброва против финалиста ЧМ-2022.

Украина пропустила два гола в ворота. Первый гол украинская команда пропустила уже на стартовых минутах матча, а второй — под конец игры. В итоге, французы выиграли с результатом 2:0.

В будущем национальную сборную ожидают ключевые игры, ведь Украина и Франция в отборе еще встретятся во второй раз — на этот раз на поле команды Дидье Дешама.

Стоит отметить, что финальный турнир Чемпионата мира по футболу-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Напомним, Фокус вел прямую текстовую трансляцию матча Украина — Франция.

4 сентября медиа Terra сообщало, что бразильская звезда футбола Неймар получил в наследство миллиард долларов от неизвестного бизнесмена.