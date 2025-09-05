Відбір на ЧС-2026: Україна зіграла з Францією — які результати матчу (відео)

5 вересня у Вроцлаві (Польща), на стадіоні "Тарчинський арена" відбувся матч "Україна Франція" у межах відбору на Чемпінонат світу 2026 з футболу. Зустріч зібрала повний стадіон і завершилася напруженою боротьбою між командами Сергія Реброва та Дідьє Дешама.

Поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу-2026 стартував о 21:45 за київським часом. Головним арбітром виступив нідерландський суддя Дані Маккелі. Збірна України отримала непростого суперника з першої корзини, адже матч Франція Україна ще до початку вважався центральним у групі. Фокус подивився трансляцію і ділиться результатами.

"Україна Франція" – склади команд на поєдинок

Україна: Трубін — Конопля, Бондар, Забарний, Матвієнко, Дубінчак — Гуцуляк, Ярмолюк, Калюжний, Судаков — Довбик.

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Л. Ернандес, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Олісе, Акліуш, Тюрам — Мбаппе.

Поєдинок команд України та Франції відбувся на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунав об 21:45 годині за київським часом.

"Україна Франція" – хід матчу

Франція активно розпочала зустріч, зробивши ставку на швидкісні дії Кіліана Мбаппе та Майкла Олісе. Українська команда відповіла компактною грою в обороні та швидкими контратаками. У середині першого тайму Артем Довбик мав шанс відкрити рахунок, однак французький воротар Майк Меньян врятував гостей.

У другій половині поєдинку французи підсилили тиск завдяки діям Рабьо та Тюрама, проте українці витримали натиск. Ближче до фінального свистка Сергій Ребров випустив свіжих гравців, і це дало результат — команда створила кілька небезпечних моментів.

"Україна Франція" — результат матчу

Підсумковий рахунок матчу Україна Франція визначився у завершальні хвилини. Результат виявився важливим для обох збірних, адже отбор на ЧС-2026 Україна проводить у складній групі.

Сергій Ребров після матчу заявив: "Збірна Франції — суперник найвищого рівня. Ми готувалися серйозно і бачили мотивацію хлопців. Вони віддали всі сили на полі".

Своєю чергою, наставник французів Дідьє Дешам відзначив організованість українців: "Їхні комбінації створювали нам несподівані труднощі, особливо на початку матчу".

Для збірної України календар відбору склався так, що перша і остання зустрічі проходять саме з Францією. Поміж ними команда зіграє проти Ісландії та Азербайджана, де можна розраховувати на очки.

Матч Україна Франція футбол став центральною подією відбіркового туру. Багато вболівальників цікавилися: де буде грати Україна Франція, де дивитись матч, і чи є шанси у команди Реброва проти фіналіста ЧС-2022.

Україна пропустила два голи у ворота. Перший гол українська команда пропустила вже на стартових хвилинах матчу, а другий — під кінець гри. У підсумку, французи виграли з результатом 2:0.

У майбутньому національну збірну очікують ключові ігри, адже Україна та Франція у відборі ще зустрінуться вдруге — цього разу на полі команди Дідьє Дешама.

Варто зазначити, що фінальний турнір Чемпіонату світу з футболу-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, Фокус вів пряму текстову трансляцію матчу Україна — Франція.

