Отбор на ЧМ-2026: Украина сыграла с Азербайджаном — какие результаты матча (видео)

Команды Украины и Азербайджана встретились в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Украинцы на выезде сыграли вничью.

Отборочные матчи на Чемпионат мира 2026 по футболу продолжаются. Сборная Украины сыграла на выезде с Азербайджаном в группе D. Фокус представляет результаты встречи.

Поединок начался в 19:00 по киевскому времени. Главным арбитром назначили Василиса Фоттиаса, на линиях ему помогали Андреас Меинтанас и Михаил Пападакис, все судьи — из Греции.

На поле стадиона в Баку футболисты Украины сыграли в желтой формы. Сборная Азербайджана выбрала основной, синий комплект.

Обе команды начали отборочный цикл с поражений: Украина уступила Франции — 0:2, Азербайджан разгромила Исландия со счетом 0:5.

Матч "Украина — Азербайджан": составы команд

Украина:Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Очеретько, Калюжный — Зубков, Бондаренко, Судаков — Ванат.

Запасные: Бущан, Ризнык, Михавко, Сваток, Бондарь, Шапаренко, Довбик, Михайличенко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко.

Азербайдан: Магомедалиев — Г. Алиев, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаркулиев — Хайбулаев, Махмудов, Ахмедзаде — Эмрели, Дадашов.

"Украина — Азербайджан": ход игры

Итоговый счет матча Украина — Азербайджан 1:1. На третьей минуте защитник Бахлул Мустафазаде допустил фол против украинца Владислава Ваната после заброса мяча в штрафную площадку.

Рефери Василиос Фотиас назначил пенальти и показал желтую карточку азербайджанцу. После просмотра VAR (система Video Assistant Referee, помогающая судить матч, – ред.) судья отменил это решение, матч продолжился.

В первые 30 минут матча 70% владения мячом было в пользу украинских футболистов, но без угрозы для ворот Магомедалиева. Счет по завершению первого тайма был 0:0.

Первый гол забила сборная Украины на 51-й минуте: Зубков отдал передачу в район 11-метровой отметки, а Судаков отправил мяч в сетку ворот.

Азербайджан сравнил счет на 72-й минуте: пенальти в ворота реализовал Эмин Махмудов. Удар с 11 метров назначили из-за игры рукой Александром Зинченко в штрафной площадке.

По окончании основного времени судья добавил еще шесть минут, но ни одна команда не вырвалась вперед.

