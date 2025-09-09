Відбір на ЧС-2026: Україна зіграла з Азербайджаном — які результати матчу (відео)

Команди України та Азербайджану зустрілися в Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Українці на виїзді зіграли внічию.

Відбіркові матчі на Чемпіонат світу 2026 року з футболу тривають. Збірна України зіграла на виїзді з Азербайджаном у групі D. Фокус представляє результати зустрічі.

Поєдинок розпочався о 19:00 за київським часом. Головним арбітром призначили Василіса Фоттіаса, на лініях йому допомагали Андреас Меінтанас і Михайло Пападакіс, усі судді — з Греції.

На полі стадіону в Баку футболісти України зіграли в жовтій формі. Збірна Азербайджану обрала основний, синій комплект.

Обидві команди почали відбірковий цикл із поразок: Україна поступилася Франції — 0:2, Азербайджан розгромила Ісландія з рахунком 0:5.

Матч "Україна — Азербайджан": склади команд

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Очеретько, Калюжний — Зубков, Бондаренко, Судаков — Ванат.

Запасні: Бущан, Різник, Михавко, Сваток, Бондар, Шапаренко, Довбик, Михайличенко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко.

Азербайджан: Магомедалієв — Г. Алієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаркулієв — Хайбулаєв, Махмудов, Ахмедзаде — Емрелі, Дадашов.

"Україна — Азербайджан": хід гри

Підсумковий рахунок матчу Україна — Азербайджан 1:1. На третій хвилині захисник Бахлул Мустафазаде допустив фол проти українця Владислава Ваната після закидання м'яча до штрафного майданчика.

Рефері Васіліос Фотіас призначив пенальті і показав жовту картку азербайджанцю. Після перегляду VAR (система Video Assistant Referee, що допомагає судити матч, — ред.) суддя скасував це рішення, матч продовжився.

У перші 30 хвилин матчу 70% володіння м'ячем було на користь українських футболістів, але без загрози для воріт Магомедалієва. Рахунок по завершенню першого тайму був 0:0.

Перший гол забила збірна України на 51-й хвилині: Зубков віддав передачу в район 11-метрової позначки, а Судаков відправив м'яч у сітку воріт.

Азербайджан зрівняв рахунок на 72-й хвилині: пенальті у ворота реалізував Емін Махмудов. Удар з 11 метрів призначили через гру рукою Олександром Зінченком у штрафному майданчику.

Після закінчення основного часу суддя додав ще шість хвилин, але жодна команда не вирвалася вперед.

