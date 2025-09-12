Увезли с поля на скорой: голкипер упал в обморок при исполнении гимна Украины (видео)

В начале матча вратарь клуба "Пробий" Иван Пицан потерял сознание при исполнении государственного гимна, его увезла машина скорой помощи.

Шестой тур Первой лиги Украины сезона 2025-2026 начался с матча клубов "Подолье" — "Пробий". Момент неприятного инцидента попал в прямую трансляцию игры.

Вратарь Иван Пицан вернулся в основной состав посте травмы

Голкипер потерял сознание перед началом матча, возле него собрались его коллеги по команде, чтобы привести его в чувства. Через некоторое время на поле вышел медработник.

По словам комментатора, Пицан вернулся в основной состав после полученной травмы. Зрители надеялись, что вратарь продолжит игру, но все же его погрузили на машину скорой помощи и увезли в больницу с футбольного поля.

"Не до конца понятно, что случилось с Пицаном, но пожелаем ему здоровья. Понятно, что сегодня он не сыграет", — отметил комментатор матча.

С первых минут произошла замена: на ворота "Пробия" стал 23-летний Максим Коваленко.

Матч "Подолье" — "Пробий" закончился ничьей со счетом 1:1. По итогам пятого тура Первой лиги "Пробий" занял 12-е место, а Подолье — последнее 16-е в турнирной таблице.

