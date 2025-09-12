Відвезли з поля на швидкій: голкіпер знепритомнів під час виконання гімну України (відео)

На початку матчу воротар клубу "Пробій" Іван Піцан знепритомнів під час виконання державного гімну, його відвезла машина швидкої допомоги.

Related video

Шостий тур Першої ліги України сезону 2025-2026 розпочався з матчу клубів "Поділля" — "Пробій". Момент неприємного інциденту потрапив у пряму трансляцію гри.

Воротар Іван Піцан повернувся до основного складу після травми

Голкіпер знепритомнів перед початком матчу, біля нього зібралися його колеги по команді, щоб привести його до тями. Через деякий час на поле вийшов медпрацівник.

За словами коментатора, Піцан повернувся до основного складу після отриманої травми. Глядачі сподівалися, що воротар продовжить гру, але все ж його повантажили на машину швидкої допомоги та відвезли до лікарні з футбольного поля.

"Не до кінця зрозуміло, що сталося з Піцаном, але побажаємо йому здоров'я. Зрозуміло, що сьогодні він не зіграє", — зазначив коментатор матчу.

З перших хвилин відбулася заміна: на ворота "Пробія" став 23-річний Максим Коваленко.

Матч "Поділля" — "Пробій" закінчився нічиєю з рахунком 1:1. За підсумками п'ятого туру Першої ліги "Пробій" посів 12-те місце, а Поділля — останнє 16-те в турнірній таблиці.

Нагадаємо, британський клуб "Челсі" хоче подати позов проти Української асоціації футболу через скандал із допінгом для футболіста Михайла Мудрика.

Команди України та Азербайджану нещодавно зіграли в Баку внічию в рамках відбору на Чемпіонат світу 2026 року з футболу. Рахунок відкрили українці на 51-й хвилині.