Теннисная любовная драма: первая и вторая ракетки мира встречаются с одной и той же девушкой
Оказалось, что суперзвезды тенниса Карлос Алькарас и Янник Синнер оба влюбились в модель Sports Illustrated Брукс Надер. Так что теперь соперничают не только на корте, но и в любовных делах.
Разгорающееся соперничество между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером, похоже, вышло на новый уровень: по сообщениям, они сражались не только на корте во время Открытого чемпионата США, но и за его пределами. На прошлой неделе эти двое встретились лицом к лицу в третьем подряд финале турнира Большого шлема, и Алькарас выиграл у Синнера в четырех сетах, но оказалось, что он получил не только новый спортивный титул и пять миллионов долларов, но и девушку Синнера, пишет Daily Mail.
22-летний Алькарас встречается с моделью Sports Illustrated Брукс Надер , которую ранее связывали с Синнером романтические отношения. Но оказалось, что Надер встречалась с обеими финалистами Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин в одно и то же время.
Ранее модель опровергла предположения о своих отношениях с Синнером на знаменитом ночном ток-шоу Джимми Киммела после того, как ее сестра Грейс Энн спровоцировала слухи о том, что пара встречается, рассказав, что спортсмен, чье имя "рифмуется со словом "победитель", написал ей личное сообщение.
Грейс Энн ранее подтвердила СМИ, что Надер и Алькарас встречаются, заявив на показе Raising Cane на Неделе моды в Нью-Йорке, что "слухи правдивы".
"Свидания — это очень растяжимое понятие. Но я точно знаю, что он — герой дня", — сказала Грейс Энн о своей сестре и Алькарасе.
Надер, которая сидела в первом ряду и наблюдала за тем, как Алькарас обыграл Артура Риндеркнеха на пути к финалу, осталась одна после расставания с Глебом Савченко в апреле этого года. Пара познакомилась на шоу "Танцы со звездами".
Однако журналист Альберто Гусман, ссылаясь на информацию из ближайшего окружения Алькараса, заявил, что модель и звездного теннисиста не связывает ничего серьезного.
Гусман добавил: "Карлос Алькарас подтвердил своим близким, что он холост и не намерен заводить серьезных отношений. Возможно, она недостаточно информирована".
В последние месяцы Алькарасу приписывали романтические отношения с британской теннисисткой Эммой Радукану, а их партнерство на турнире US Open в смешанном парном разряде в прошлом месяце еще больше подогрело эти слухи.
Но Радукану сказала, что они с Карлосом просто хорошие друзья.
Напомним, ранее стало известно, что Янник Синнер собрался жениться на россиянке. Но пока свадьба не состоялась.
