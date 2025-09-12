Теннисная любовная драма: первая и вторая ракетки мира встречаются с одной и той же девушкой

Оказалось, что суперзвезды тенниса Карлос Алькарас и Янник Синнер оба влюбились в модель Sports Illustrated Брукс Надер. Так что теперь соперничают не только на корте, но и в любовных делах.

Related video

Разгорающееся соперничество между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером, похоже, вышло на новый уровень: по сообщениям, они сражались не только на корте во время Открытого чемпионата США, но и за его пределами. На прошлой неделе эти двое встретились лицом к лицу в третьем подряд финале турнира Большого шлема, и Алькарас выиграл у Синнера в четырех сетах, но оказалось, что он получил не только новый спортивный титул и пять миллионов долларов, но и девушку Синнера, пишет Daily Mail.

22-летний Алькарас встречается с моделью Sports Illustrated Брукс Надер , которую ранее связывали с Синнером романтические отношения. Но оказалось, что Надер встречалась с обеими финалистами Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин в одно и то же время.

Брукс Надер

Ранее модель опровергла предположения о своих отношениях с Синнером на знаменитом ночном ток-шоу Джимми Киммела после того, как ее сестра Грейс Энн спровоцировала слухи о том, что пара встречается, рассказав, что спортсмен, чье имя "рифмуется со словом "победитель", написал ей личное сообщение.

Грейс Энн ранее подтвердила СМИ, что Надер и Алькарас встречаются, заявив на показе Raising Cane на Неделе моды в Нью-Йорке, что "слухи правдивы".

"Свидания — это очень растяжимое понятие. Но я точно знаю, что он — герой дня", — сказала Грейс Энн о своей сестре и Алькарасе.

Надер, которая сидела в первом ряду и наблюдала за тем, как Алькарас обыграл Артура Риндеркнеха на пути к финалу, осталась одна после расставания с Глебом Савченко в апреле этого года. Пара познакомилась на шоу "Танцы со звездами".

Брукс Надер разбила сердце двух теннисным суперзвездам

Однако журналист Альберто Гусман, ссылаясь на информацию из ближайшего окружения Алькараса, заявил, что модель и звездного теннисиста не связывает ничего серьезного.

Гусман добавил: "Карлос Алькарас подтвердил своим близким, что он холост и не намерен заводить серьезных отношений. Возможно, она недостаточно информирована".

В последние месяцы Алькарасу приписывали романтические отношения с британской теннисисткой Эммой Радукану, а их партнерство на турнире US Open в смешанном парном разряде в прошлом месяце еще больше подогрело эти слухи.

Но Радукану сказала, что они с Карлосом просто хорошие друзья.

Напомним, ранее стало известно, что Янник Синнер собрался жениться на россиянке. Но пока свадьба не состоялась.

Также Фокус писал о Карлосе Алькарасе и о том, какой фурор он произвел, став новой теннисной легендой.