Тенісна любовна драма: перша і друга ракетки світу зустрічаються з однією і тією ж дівчиною

Виявилося, що суперзірки тенісу Карлос Алькарас і Яннік Сіннер обидва закохалися в модель Sports Illustrated Брукс Надер. Тож тепер змагаються не тільки на корті, а й у любовних справах.

Суперництво між Карлосом Алькарасом і Янніком Сіннером, яке розгорається, схоже, вийшло на новий рівень: за повідомленнями, вони билися не тільки на корті під час Відкритого чемпіонату США, а й за його межами. Минулого тижня ці двоє зустрілися віч-на-віч у третьому поспіль фіналі турніру Великого шолома, і Алькарас виграв у Сіннера в чотирьох сетах, але виявилося, що він здобув не тільки новий спортивний титул і п'ять мільйонів доларів, а й дівчину Сіннера, пише Daily Mail.

22-річний Алькарас зустрічається з моделлю Sports Illustrated Брукс Надер, яку раніше пов'язували з Сіннером романтичні стосунки. Але виявилося, що Надер зустрічалася з обома фіналістами Відкритого чемпіонату США з тенісу серед чоловіків в один і той самий час.

Брукс Надер

Раніше модель спростувала припущення про свої стосунки з Сіннером на знаменитому нічному ток-шоу Джиммі Кіммела після того, як її сестра Грейс Енн спровокувала чутки про те, що пара зустрічається, розповівши, що спортсмен, чиє ім'я "римується зі словом "переможець", написав їй особисте повідомлення.

Грейс Енн раніше підтвердила ЗМІ, що Надер і Алькарас зустрічаються, заявивши на показі Raising Cane на Тижні моди в Нью-Йорку, що "чутки правдиві".

"Побачення — це дуже розтяжне поняття. Але я точно знаю, що він — герой дня", — сказала Грейс Енн про свою сестру і Алькараса.

Надер, яка сиділа в першому ряду і спостерігала за тим, як Алькарас обіграв Артура Ріндеркнеха на шляху до фіналу, залишилася одна після розставання з Глібом Савченком у квітні цього року. Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками".

Брукс Надер розбила серце двом тенісним суперзіркам

Однак журналіст Альберто Гусман, посилаючись на інформацію з найближчого оточення Алькараса, заявив, що модель і зіркового тенісиста не пов'язує нічого серйозного.

Гусман додав: "Карлос Алькарас підтвердив своїм близьким, що він неодружений і не має наміру заводити серйозних стосунків. Можливо, вона недостатньо поінформована".

Останніми місяцями Алькарасу приписували романтичні стосунки з британською тенісисткою Еммою Радукану, а їхнє партнерство на турнірі US Open у змішаному парному розряді минулого місяця ще більше підігріло ці чутки.

Але Радукану сказала, що вони з Карлосом просто хороші друзі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Яннік Сіннер зібрався одружитися з росіянкою. Але поки що весілля не відбулося.

Також Фокус писав про Карлоса Алькараса і про те, який фурор він викликав, ставши новою тенісною легендою.