В 100 лет умер Джон Пентон, который перевернул традиции мотоциклетного спорта

Пентон произвел в 1950-х революцию в гонках по бездорожью, когда выпустил собственную марку легких и маневренных мотоциклов, и открыл свой первый мотосалон в бывшем курятнике.

В США умер Джон Пентон, установивший трансконтинентальный рекорд скорости в 1959 году на мотоцикле, предназначенном для использования на дорогах общего пользования. А потом создавший идеальный мотоцикл для бездорожья. Мотоспортсмену было 100 лет, пишет NY Times.

Джон Пентон умер в Амхерсте, штат Огайо, к западу от Кливленда. Его смерть в доме престарелых подтвердил его сын Джек Пентон.

Джон Пентон умер в 100 лет Фото: Соцсети

Сын мотолегенды рассказал, что его отец всегда занимался спортом и любил пробовать новое. В школе он прыгал с шестом, во время Второй мировой войны служил на флоте.

"Две вещи о моем отце, — сказал Джек Пентон в интервью. — Он всю жизнь был невероятно конкурентоспособным и всегда все контролировал".

После войны Джон Пентон и его четверо братьев начали продавать мотоциклы в переоборудованном курятнике. В 1948 году мистер Пентон начал гонять на мотоциклах по бездорожью, что в то время было непривычным видом спорта. Он участвовал в гонках на выносливость в Соединенных Штатах и ​​Европе.

Пентон не изобрел мотоцикл для мотокросса, но его идея создания компактного и прочного мотоцикла расширила возможности любителей бездорожья в США. Музей мотоциклов и Зал славы Стерджиса , расположенный в городе в Южной Дакоте, ежегодно привлекающий сотни тысяч людей на свои мотопробеги, назвал Джона Пентона "крестным отцом внедорожной мототехники".

Мотоциклы "Пентон" совершили революцию в мотокроссе Фото: Соцсети

Вернувшись домой из Мексики в конце 1958 года, он проехал без остановок от Калифорнии до Огайо, что побудило одного из его братьев бросить ему вызов и попытаться побить трансконтинентальный рекорд по езде на мотоцикле, проехав от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

В 5:59 утра 8 июня 1959 года мистер Пентон выехал из Нью-Йорка на 35-сильном BMW R69S, оснащённом увеличенным бензобаком и багажником на крыльях для дождевика и шоколадных батончиков. Для официального подтверждения своего путешествия он взял с собой бланк Western Union, который ему проштамповали на пунктах взимания платы по всему маршруту.

10 июня в 8:10 утра он прибыл в офис Western Union в центре Лос-Анджелеса, проехав 3051 милю. Его официальное время — 52 часа 11 минут и 1 секунда — побило предыдущий рекорд более чем на 25 часов. Рекорд мистера Пентона продержался девять лет.

Джон Пентон - настоящая легенда мотоспорта Фото: Соцсети

Но больше всего его увлекали внедорожные гонки. В конце 1940-х годов мистер Пентон начал понимать, что компактные и более маневренные внедорожные мотоциклы могут превзойти более тяжелые и громоздкие родстеры, такие как Harley, Triumph и Indian. К 1960-м годам он решил разработать мотоцикл, который не требовал бы модификации для использования на бездорожье.

В 1967 году, находясь в Европе и участвуя в шестидневных командных гонках на выносливость, которые считаются Олимпийскими играми среди гонщиков по бездорожью, он заплатил 6000 долларов австрийской компании KTM, производителю велосипедов и мопедов, за создание прототипа конструкции, которую он назвал Penton.

Первые Penton были выпущены в 1968 году; модель объемом 125 куб. см весила 85 кг, что составляло примерно половину веса некоторых мотоциклов, на которых ездил Джон Пентон. Penton оснащался такими нововведениями, как складной рычаг переключения передач, предотвращавший застревание мотоцикла на камнях и в грязевых колеях, а также системой воздушного фильтра, повышающей водонепроницаемость для бесперебойной работы двигателя.

В 1978 году Пентон продал свою дистрибьюторскую деятельность компании KTM, которая переименовала мотоцикл в название своей компании. К тому времени, по данным Американской ассоциации мотоциклистов, в США было продано более 25 000 мотоциклов Penton.

Пентон также был в авангарде других инноваций. В 1970-х годах он сотрудничал с итальянским производителем лыжных ботинок, чтобы создать мотоциклетные ботинки с металлической пластиной для защиты голени под брендом Hi-Point.

Мотоциклы стали страстью мистера Пентона. Он четыре раза выиграл 500-мильную гонку Jack Pine Enduro в Мичигане, одну из старейших в стране внедорожных мотогонок.

Джон Пентон был включен в Зал славы Американской ассоциации мотоциклистов в 1998 году. Также он прославился своей исключительной стойкостью к боли: по его подсчетам, он сломал каждое ребро как минимум по одному разу.

