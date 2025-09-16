У 100 років помер Джон Пентон, який перевернув традиції мотоциклетного спорту

Пентон зробив у 1950-х революцію в перегонах бездоріжжям, коли випустив власну марку легких і маневрених мотоциклів, і відкрив свій перший мотосалон у колишньому курнику.

У США помер Джон Пентон, який встановив трансконтинентальний рекорд швидкості 1959 року на мотоциклі, призначеному для використання на дорогах загального користування. А потім створив ідеальний мотоцикл для бездоріжжя. Мотоспортсмену було 100 років, пише NY Times.

Джон Пентон помер в Амхерсті, штат Огайо, на захід від Клівленда. Його смерть у будинку для літніх людей підтвердив його син Джек Пентон.

Джон Пентон помер у 100 років Фото: Соцсети

Син мотолегенди розповів, що його батько завжди займався спортом і любив пробувати нове. У школі він стрибав із жердиною, під час Другої світової війни служив на флоті.

"Дві речі про мого батька, — сказав Джек Пентон в інтерв'ю. — Він усе життя був неймовірно конкурентоспроможним і завжди все контролював".

Після війни Джон Пентон і його четверо братів почали продавати мотоцикли в переобладнаному курнику. У 1948 році містер Пентон почав ганяти на мотоциклах по бездоріжжю, що на той час було незвичним видом спорту. Він брав участь у перегонах на витривалість у Сполучених Штатах і Європі.

Пентон не винайшов мотоцикл для мотокросу, але його ідея створення компактного і міцного мотоцикла розширила можливості любителів бездоріжжя в США. Музей мотоциклів і Зал слави Стерджиса, розташований у місті в Південній Дакоті, що щорічно приваблює сотні тисяч людей на свої мотопробіги, назвав Джона Пентона "хрещеним батьком позашляхової мототехніки".

Мотоцикли "Пентон" зробили революцію в мотокросі Фото: Соцсети

Повернувшись додому з Мексики наприкінці 1958 року, він проїхав без зупинок від Каліфорнії до Огайо, що спонукало одного з його братів кинути йому виклик і спробувати побити трансконтинентальний рекорд із їзди на мотоциклі, проїхавши від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

О 5:59 ранку 8 червня 1959 року містер Пентон виїхав із Нью-Йорка на 35-сильному BMW R69S, оснащеному збільшеним бензобаком і багажником на крилах для дощовика і шоколадних батончиків. Для офіційного підтвердження своєї подорожі він узяв із собою бланк Western Union, який йому проштампували на пунктах справляння плати по всьому маршруту.

10 червня о 8:10 ранку він прибув до офісу Western Union у центрі Лос-Анджелеса, проїхавши 3051 милю. Його офіційний час — 52 години 11 хвилин і 1 секунда — побив попередній рекорд більш ніж на 25 годин. Рекорд містера Пентона протримався дев'ять років.

Джон Пентон — справжня легенда мотоспорту Фото: Соцсети

Але найбільше його захоплювали позашляхові перегони. Наприкінці 1940-х років містер Пентон почав розуміти, що компактні та більш маневрені позашляхові мотоцикли можуть перевершити важчі та громіздкіші родстери, такі як Harley, Triumph та Indian. До 1960-х років він вирішив розробити мотоцикл, який не вимагав би модифікації для використання на бездоріжжі.

1967 року, перебуваючи в Європі та беручи участь у шестиденних командних перегонах на витривалість, що вважаються Олімпійськими іграми серед гонщиків по бездоріжжю, він заплатив 6000 доларів австрійській компанії KTM, виробнику велосипедів і мопедів, за створення прототипу конструкції, яку він назвав Penton.

Перші Penton були випущені в 1968 році; модель об'ємом 125 куб. см важила 85 кг, що становило приблизно половину ваги деяких мотоциклів, на яких їздив Джон Пентон. Penton оснащували такими нововведеннями, як складаний важіль перемикання передач, що запобігав застряганню мотоцикла на камінцях і в грязьових коліях, а також системою повітряного фільтра, що підвищує водонепроникність для безперебійної роботи двигуна.

У 1978 році Пентон продав свою дистриб'юторську діяльність компанії KTM, яка перейменувала мотоцикл на назву своєї компанії. На той час, за даними Американської асоціації мотоциклістів, у США було продано понад 25 000 мотоциклів Penton.

Пентон також був в авангарді інших інновацій. У 1970-х роках він співпрацював з італійським виробником лижних черевиків, щоб створити мотоциклетні черевики з металевою пластиною для захисту гомілки під брендом Hi-Point.

Мотоцикли стали пристрастю містера Пентона. Він чотири рази виграв 500-мильні перегони Jack Pine Enduro в Мічигані, одні з найстаріших у країні позашляхових мотогонок.

Джона Пентона занесли в Зал слави Американської асоціації мотоциклістів у 1998 році. Також він прославився своєю винятковою стійкістю до болю: за його підрахунками, він зламав кожне ребро щонайменше по одному разу.

