В Париже вручили "Золотой мяч-2025": лучшим футболистом стал Усман Дембеле

Обладателем "Золотого мяча-2025" стал игрок французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле.

"Усман Дембеле — обладатель "Золотого мяча" 2025 года", — говорится на официальной странице самой престижной мировой награды по футболу.

Самую престижную индивидуальную награду в мире футбола Дембеле вручил Роналдиньо, который сам был обладателем "Золотого мяча" в 2005 году. Торжественная церемония проходила в Театре Шатле в Париже.

Для 28-летнего Усмана Дембеле это первый трофей Золотого мяча в карьере.

Вторым в голосовании стал полузащитник Барселоны Ламин Ямал, а третью строчку занял еще один игрок ПСЖ, португалец Витинья.

Дембеле стал шестым французом после Раймона Копа, Мишеля Платини, Жан-Пьера Папена, Зинедина Зидана и Карима Бензема, который выиграл Золотой мяч.

Напомним, Фокус писал, что 22 сентября в Париже вручат премию "Золотой мяч-2025" лучшему футболисту.

В 2024 году обладателем "Золотого мяча" стал испанский футболист Родри, полузащитник английского "Манчестер Сити".