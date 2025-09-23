В Парижі вручили "Золотий м'яч-2025": найкращим футболістом став Усман Дембеле

Володарем "Золотого м'яча-2025" став гравець французького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" та збірної Франції Усман Дембеле.

"Усман Дембеле — володар "Золотого м'яча" 2025 року", — йдеться на офіційній сторінці найпрестижнішої світової нагороди з футболу.

Найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу Дембеле вручив Роналдінью, який сам був володарем "Золотого м'яча" у 2005 році. Урочиста церемонія відбувалась в Театрі Шатле в Парижі.

Для 28-річного Усмана Дембеле це перший трофей Золотого м’яча у кар’єрі.

Другим у голосуванні став півзахисник Барселони Ламін Ямал, а третю сходинку посів ще один гравець ПСЖ, португалець Вітінья.

Дембеле став шостим французом після Раймона Копа, Мішеля Платіні, Жан-П’єра Папена, Зінедіна Зідана та Каріма Бензема, який виграв Золотий м'яч.

Нагадаємо, Фокус писав, що 22 вересня у Парижі вручать премію "Золотий м'яч-2025" найкращому футболісту.

У 2024 році володарем "Золотого м'яча" став іспанський футболіст Родрі, півзахисник англійського "Манчестер Сіті".