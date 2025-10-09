Трагедия в боксе: Артуро Гатти-младший повторил судьбу своего отца (фото)
Тело Артуро Гатти-младшего нашли в его квартире в Мексике. Инсайдеры говорят, что он покончил с собой так же как и его отец в 2009 году. Как и Гатти-старший, Артуро занимался боксом.
Мир бокса был потрясен известием о смерти Артуро Гатти-младшего, 17-летнего сына легенды бокса Артуро "Грома" Гатти. Молодой боксер был найден мертвым 7 октября в квартире в Мексике, где он проживал со своей матерью, Амандой Родригес. Обстоятельства инцидента шокировали мир бокса, потому что, судя по всему, смерть Артуро Гатти-младшего удивительным образом перекликается с загадочной смертью его отца 16 лет назад, пишет People.
По данным источников, близких к семье, Артуро Гатти-младший был найден повешенным. Об этом впервые публично сообщил Чак Зито, американский актер и бывший телохранитель Артуро Гатти-старшего.
В посте Зито утверждалось, что Гатти-младший был найден повешенным в квартире и это, по его словам, произошло "точно так же, как 16 лет назад в квартире в Бразилии нашли его отца мертвым". Смерть Артуро-младшего подтвердил и его давний тренер Мо Латиф. Он написал: "К сожалению, это не слухи и не шутки. Артуро больше нет", попросив при этом не беспокоить скорбящую семью.
Хотя друзья и тренеры рассказали в социальных сетях о причинах смерти Артуро-младшего, мексиканские власти пока не объявили официальную причину смерти. Расследование еще продолжается.
Артуро Гатти – что известно
Отец подростка, Артуро Гатти-старший, родился в Канаде и пошел по стопам старшего брата Джо Гатти, занявшись боксом. Он отличался агрессивным стилем боя, за что на ринге его прозвали "Громом" и "Драчуном". Гатти был чемпион мира в двух весовых категориях. На ринге встречался, среди прочих, с такими звездами, как Оскаром де ла Хойя, Флойдом Мейвезером-младшим и Мики Уордом. Он также четыре раза участвовал в "Бое года" по версии журнала The Ring (1997, 1998, 2002 и 2003 годы).
Артуро Гатти объявил о своем уходе из спорта 14 июля 2007 года. А в июле 2009 года его нашли мертвым в гостиничном номере в Порту-де-Галиньяс, Бразилия. Первоначально его смерть расследовалась как убийство. В начале расследования его жена, Аманда Родригес (мать Артуро-младшего), была задержана властями на 18 дней. Так как накануне смерти Артуро Гатти на нее напал. Позднее версия о каких-либо правонарушениях была опровергнута, и полиция подтвердила официальной причиной смерти самоубийство через повешение. Мать боксера, Ида Гатти пыталась отсудить у вдовы имущество сына.
В 2011 году его тело эксгумировали, но эксперты снова пришли к мнению, что сомнительную травму на затылке Гатти получил в драке.
После своей смерти в 2009 году Гатти был включен в Международный зал славы бокса 10 декабря 2012 года, в первый год своего членства, став десятым канадским боксером, включенным в этот список.
Многие друзья и родственники Артуро Гатти-старшего продолжают утверждать, что он не покончил жизнь самоубийством. Понятно, что отголоски скандала вокруг смерти отца, вероятно, усилятся после внезапной смерти его сына.
Артуро Гатти был женат дважды. От первого брака у него есть дочь София. Артуро Гатти-младший – был сыном от второго брака.
Напомним, в начале сентября стало известно о смерти известного боксера Рики Хаттона.
