Трагедия в боксе: Артуро Гатти-младший повторил судьбу своего отца (фото)

Тело Артуро Гатти-младшего нашли в его квартире в Мексике. Инсайдеры говорят, что он покончил с собой так же как и его отец в 2009 году. Как и Гатти-старший, Артуро занимался боксом.

Мир бокса был потрясен известием о смерти Артуро Гатти-младшего, 17-летнего сына легенды бокса Артуро "Грома" Гатти. Молодой боксер был найден мертвым 7 октября в квартире в Мексике, где он проживал со своей матерью, Амандой Родригес. Обстоятельства инцидента шокировали мир бокса, потому что, судя по всему, смерть Артуро Гатти-младшего удивительным образом перекликается с загадочной смертью его отца 16 лет назад, пишет People.

Пост Артуро Гатти-младшего

По данным источников, близких к семье, Артуро Гатти-младший был найден повешенным. Об этом впервые публично сообщил Чак Зито, американский актер и бывший телохранитель Артуро Гатти-старшего.

В посте Зито утверждалось, что Гатти-младший был найден повешенным в квартире и это, по его словам, произошло "точно так же, как 16 лет назад в квартире в Бразилии нашли его отца мертвым". Смерть Артуро-младшего подтвердил и его давний тренер Мо Латиф. Он написал: "К сожалению, это не слухи и не шутки. Артуро больше нет", попросив при этом не беспокоить скорбящую семью.

Артуро Гатти-младшего нашли мертвым Фото: Соцсети

Хотя друзья и тренеры рассказали в социальных сетях о причинах смерти Артуро-младшего, мексиканские власти пока не объявили официальную причину смерти. Расследование еще продолжается.

Артуро Гатти – что известно

Отец подростка, Артуро Гатти-старший, родился в Канаде и пошел по стопам старшего брата Джо Гатти, занявшись боксом. Он отличался агрессивным стилем боя, за что на ринге его прозвали "Громом" и "Драчуном". Гатти был чемпион мира в двух весовых категориях. На ринге встречался, среди прочих, с такими звездами, как Оскаром де ла Хойя, Флойдом Мейвезером-младшим и Мики Уордом. Он также четыре раза участвовал в "Бое года" по версии журнала The Ring (1997, 1998, 2002 и 2003 годы).

Артуро Гатти-старший на ринге получил прозвище "Гром" Фото: Соцсети

Артуро Гатти объявил о своем уходе из спорта 14 июля 2007 года. А в июле 2009 года его нашли мертвым в гостиничном номере в Порту-де-Галиньяс, Бразилия. Первоначально его смерть расследовалась как убийство. В начале расследования его жена, Аманда Родригес (мать Артуро-младшего), была задержана властями на 18 дней. Так как накануне смерти Артуро Гатти на нее напал. Позднее версия о каких-либо правонарушениях была опровергнута, и полиция подтвердила официальной причиной смерти самоубийство через повешение. Мать боксера, Ида Гатти пыталась отсудить у вдовы имущество сына.

В 2011 году его тело эксгумировали, но эксперты снова пришли к мнению, что сомнительную травму на затылке Гатти получил в драке.

После своей смерти в 2009 году Гатти был включен в Международный зал славы бокса 10 декабря 2012 года, в первый год своего членства, став десятым канадским боксером, включенным в этот список.

Многие друзья и родственники Артуро Гатти-старшего продолжают утверждать, что он не покончил жизнь самоубийством. Понятно, что отголоски скандала вокруг смерти отца, вероятно, усилятся после внезапной смерти его сына.

Артуро Гатти-старший с сыном Артуро на руках Фото: Соцсети

Артуро Гатти был женат дважды. От первого брака у него есть дочь София. Артуро Гатти-младший – был сыном от второго брака.

