На войне погиб известный украинский боксер

На войне против российских оккупантов погиб боксер Юрий Егоров. Его сердце перестало биться 11 июля 2025 года.

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Спортсмен был бойцом разведки бригады "Азов" Национальной гвардии Украины, патриотом и человеком чести, сообщает Федерация бокса Украины.

Юрий родился в 2004 году в селе Рыжаны, Володарск-Волынского района Житомирской области. Там окончил школу, потом поступил в Житомирский Полесский агроуниверситет.

Егоров был членом сборной Житомирской области по боксу, тренировался под руководством Виталия Мельника и выступал за БК "Стелс". Он отличался характером, спортивным достоинством и упорством, говорят о нем все, кто его знал.

После начала полномасштабного вторжения Егоров добровольно вступил в ряды защитников Украины и служил в "Азове".

Юрий Еговров погиб 11 июля 2025 года Фото: ФБУ

"Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования родным, собратьям и всему спортивному сообществу Житомирщины. Светлая память. Вечная слава Герою", – добавили в ФБУ.

Егоров – не единственная звезда спорта, жизнь которой оборвала война. В конце мая оккупанты оборвали жизнь 23-летнего боксера Максима Кита, который защищал Родину от российских оккупантов в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Кит был воспитанником Львовской ДЮСШ №7, он многократный призер чемпионатов Львовской области и международных турниров.

В январе 2024 года стало известно о гибели боксера Артема Хана из Николаева во время боевых действий на востоке Украины. Спортсмен с первых дней войны присоединился к рядам ВСУ, воевал во втором батальоне пятой роты 79 ОДШБр.

Он пропал без вести под Изюмом на Харьковщине 30 апреля 2022 года. Были надежды, что он попал в плен. К сожалению, в 2024-м его смерть подтвердилась.

Ранее Фокус писал, что на Донбассе жестоко расправились с боксером Владиславом Карпачевым и его матерью.