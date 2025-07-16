На войне погиб известный украинский боксер
На войне против российских оккупантов погиб боксер Юрий Егоров. Его сердце перестало биться 11 июля 2025 года.
Спортсмен был бойцом разведки бригады "Азов" Национальной гвардии Украины, патриотом и человеком чести, сообщает Федерация бокса Украины.
Юрий родился в 2004 году в селе Рыжаны, Володарск-Волынского района Житомирской области. Там окончил школу, потом поступил в Житомирский Полесский агроуниверситет.
Егоров был членом сборной Житомирской области по боксу, тренировался под руководством Виталия Мельника и выступал за БК "Стелс". Он отличался характером, спортивным достоинством и упорством, говорят о нем все, кто его знал.
После начала полномасштабного вторжения Егоров добровольно вступил в ряды защитников Украины и служил в "Азове".
"Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования родным, собратьям и всему спортивному сообществу Житомирщины. Светлая память. Вечная слава Герою", – добавили в ФБУ.
Егоров – не единственная звезда спорта, жизнь которой оборвала война. В конце мая оккупанты оборвали жизнь 23-летнего боксера Максима Кита, который защищал Родину от российских оккупантов в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Кит был воспитанником Львовской ДЮСШ №7, он многократный призер чемпионатов Львовской области и международных турниров.
В январе 2024 года стало известно о гибели боксера Артема Хана из Николаева во время боевых действий на востоке Украины. Спортсмен с первых дней войны присоединился к рядам ВСУ, воевал во втором батальоне пятой роты 79 ОДШБр.
Он пропал без вести под Изюмом на Харьковщине 30 апреля 2022 года. Были надежды, что он попал в плен. К сожалению, в 2024-м его смерть подтвердилась.
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