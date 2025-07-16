На війні загинув відомий український боксер

На війні проти російських окупантів загинув боксер Юрій Єгоров. Його серце перестало битися 11 липня 2025 року.

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Спортсмен був бійцем розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України, патріотом і людиною честі, повідомляє Федерація боксу України.

Юрій народився 2004 року в селі Рижани, Володарськ-Волинського району Житомирської області. Там закінчив школу, потім вступив до Житомирського Поліського агроуніверситету.

Єгоров був членом збірної Житомирської області з боксу, тренувався під керівництвом Віталія Мельника і виступав за БК "Стелс". Він вирізнявся характером, спортивною гідністю та завзятістю, кажуть про нього всі, хто його знав.

Після початку повномасштабного вторгнення Єгоров добровільно вступив до лав захисників України і служив в "Азові".

Юрій Єговров загинув 11 липня 2025 року Фото: ФБУ

"Федерація боксу України висловлює щирі співчуття рідним, побратимам та всій спортивній спільноті Житомирщини. Світла пам'ять. Вічна слава Герою", — додали у ФБУ.

Єгоров — не єдина зірка спорту, життя якої обірвала війна. Наприкінці травня окупанти обірвали життя 23-річного боксера Максима Кіта, який захищав Батьківщину від російських окупантів у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Кіт був вихованцем Львівської ДЮСШ №7, він багаторазовий призер чемпіонатів Львівської області та міжнародних турнірів.

У січні 2024 року стало відомо про загибель боксера Артема Хана з Миколаєва під час бойових дій на сході України. Спортсмен із перших днів війни приєднався до лав ЗСУ, воював у другому батальйоні п'ятої роти 79 ОДШБр.

Він зник безвісти під Ізюмом на Харківщині 30 квітня 2022 року. Були надії, що він потрапив у полон. На жаль, у 2024-му його смерть підтвердилася.

Раніше Фокус писав, що на Донбасі жорстоко розправилися з боксером Владиславом Карпачовим і його матір'ю.