На війні загинув відомий український боксер
На війні проти російських окупантів загинув боксер Юрій Єгоров. Його серце перестало битися 11 липня 2025 року.
Спортсмен був бійцем розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України, патріотом і людиною честі, повідомляє Федерація боксу України.
Юрій народився 2004 року в селі Рижани, Володарськ-Волинського району Житомирської області. Там закінчив школу, потім вступив до Житомирського Поліського агроуніверситету.
Єгоров був членом збірної Житомирської області з боксу, тренувався під керівництвом Віталія Мельника і виступав за БК "Стелс". Він вирізнявся характером, спортивною гідністю та завзятістю, кажуть про нього всі, хто його знав.
Після початку повномасштабного вторгнення Єгоров добровільно вступив до лав захисників України і служив в "Азові".
"Федерація боксу України висловлює щирі співчуття рідним, побратимам та всій спортивній спільноті Житомирщини. Світла пам'ять. Вічна слава Герою", — додали у ФБУ.
Єгоров — не єдина зірка спорту, життя якої обірвала війна. Наприкінці травня окупанти обірвали життя 23-річного боксера Максима Кіта, який захищав Батьківщину від російських окупантів у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Кіт був вихованцем Львівської ДЮСШ №7, він багаторазовий призер чемпіонатів Львівської області та міжнародних турнірів.
У січні 2024 року стало відомо про загибель боксера Артема Хана з Миколаєва під час бойових дій на сході України. Спортсмен із перших днів війни приєднався до лав ЗСУ, воював у другому батальйоні п'ятої роти 79 ОДШБр.
Він зник безвісти під Ізюмом на Харківщині 30 квітня 2022 року. Були надії, що він потрапив у полон. На жаль, у 2024-му його смерть підтвердилася.
Раніше Фокус писав, що на Донбасі жорстоко розправилися з боксером Владиславом Карпачовим і його матір'ю.