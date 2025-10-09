Трагедія в боксі: Артуро Гатті-молодший повторив долю свого батька (фото)
Тіло Артуро Гатті-молодшого знайшли в його квартирі в Мексиці. Інсайдери кажуть, що він наклав на себе руки так само, як і його батько в 2009 році. Як і Гатті-старший, Артуро займався боксом.
Світ боксу був вражений звісткою про смерть Артуро Гатті-молодшого, 17-річного сина легенди боксу Артуро "Грома" Гатті. Молодий боксер був знайдений мертвим 7 жовтня у квартирі в Мексиці, де він проживав зі своєю матір'ю, Амандою Родрігес. Обставини інциденту шокували світ боксу, тому що, судячи з усього, смерть Артуро Гатті-молодшого дивовижним чином перегукується із загадковою смертю його батька 16 років тому, пише People.
За даними джерел, близьких до сім'ї, Артуро Гатті-молодший був знайдений повішеним. Про це вперше публічно повідомив Чак Зіто, американський актор і колишній охоронець Артуро Гатті-старшого.
У пості Зіто стверджувалося, що Гатті-молодший був знайдений повішеним у квартирі, і це, за його словами, сталося "точно так само, як 16 років тому у квартирі в Бразилії знайшли його батька мертвим". Смерть Артуро-молодшого підтвердив і його давній тренер Мо Латіф. Він написав: "На жаль, це не чутки і не жарти. Артуро більше немає", попросивши при цьому не турбувати скорботну сім'ю.
Хоча друзі та тренери розповіли в соціальних мережах про причини смерті Артуро-молодшого, мексиканська влада поки що не оголосила офіційну причину смерті. Розслідування ще триває.
Артуро Гатті — що відомо
Батько підлітка, Артуро Гатті-старший, народився в Канаді і пішов по стопах старшого брата Джо Гатті, зайнявшись боксом. Він вирізнявся агресивним стилем бою, за що на рингу його прозвали "Громом" і "забіякою". Гатті був чемпіон світу у двох вагових категоріях. На рингу зустрічався, серед інших, з такими зірками, як Оскар де ла Хойя, Флойд Мейвезер-молодший і Мікі Ворд. Він також чотири рази брав участь у "Бою року" за версією журналу The Ring (1997, 1998, 2002 і 2003 роки).
Артуро Гатті оголосив про свій відхід зі спорту 14 липня 2007 року. А в липні 2009 року його знайшли мертвим у готельному номері в Порту-де-Галіньяс, Бразилія. Спочатку його смерть розслідували як убивство. На початку розслідування його дружина, Аманда Родрігес (мати Артуро-молодшого), була затримана владою на 18 днів. Оскільки напередодні смерті Артуро Гатті на неї напав. Пізніше версія про будь-які правопорушення була спростована, і поліція підтвердила офіційною причиною смерті самогубство через повішення. Мати боксера, Іда Гатті намагалася відсудити у вдови майно сина.
У 2011 році його тіло ексгумували, але експерти знову дійшли думки, що сумнівну травму на потилиці Гатті отримав у бійці.
Після своєї смерті 2009 року Гатті занесли до Міжнародного залу слави боксу 10 грудня 2012 року, у перший рік свого членства, ставши десятим канадським боксером, занесеним до цього списку.
Багато друзів і родичів Артуро Гатті-старшого продовжують стверджувати, що він не покінчив життя самогубством. Зрозуміло, що відгомони скандалу навколо смерті батька, ймовірно, посиляться після раптової смерті його сина.
Артуро Гатті був одружений двічі. Від першого шлюбу в нього є донька Софія. Артуро Гатті-молодший — був сином від другого шлюбу.
