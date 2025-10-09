Трагедія в боксі: Артуро Гатті-молодший повторив долю свого батька (фото)

Тіло Артуро Гатті-молодшого знайшли в його квартирі в Мексиці. Інсайдери кажуть, що він наклав на себе руки так само, як і його батько в 2009 році. Як і Гатті-старший, Артуро займався боксом.

Світ боксу був вражений звісткою про смерть Артуро Гатті-молодшого, 17-річного сина легенди боксу Артуро "Грома" Гатті. Молодий боксер був знайдений мертвим 7 жовтня у квартирі в Мексиці, де він проживав зі своєю матір'ю, Амандою Родрігес. Обставини інциденту шокували світ боксу, тому що, судячи з усього, смерть Артуро Гатті-молодшого дивовижним чином перегукується із загадковою смертю його батька 16 років тому, пише People.

За даними джерел, близьких до сім'ї, Артуро Гатті-молодший був знайдений повішеним. Про це вперше публічно повідомив Чак Зіто, американський актор і колишній охоронець Артуро Гатті-старшого.

У пості Зіто стверджувалося, що Гатті-молодший був знайдений повішеним у квартирі, і це, за його словами, сталося "точно так само, як 16 років тому у квартирі в Бразилії знайшли його батька мертвим". Смерть Артуро-молодшого підтвердив і його давній тренер Мо Латіф. Він написав: "На жаль, це не чутки і не жарти. Артуро більше немає", попросивши при цьому не турбувати скорботну сім'ю.

Артуро Гатті-молодшого знайшли мертвим Фото: Соцсети

Хоча друзі та тренери розповіли в соціальних мережах про причини смерті Артуро-молодшого, мексиканська влада поки що не оголосила офіційну причину смерті. Розслідування ще триває.

Артуро Гатті — що відомо

Батько підлітка, Артуро Гатті-старший, народився в Канаді і пішов по стопах старшого брата Джо Гатті, зайнявшись боксом. Він вирізнявся агресивним стилем бою, за що на рингу його прозвали "Громом" і "забіякою". Гатті був чемпіон світу у двох вагових категоріях. На рингу зустрічався, серед інших, з такими зірками, як Оскар де ла Хойя, Флойд Мейвезер-молодший і Мікі Ворд. Він також чотири рази брав участь у "Бою року" за версією журналу The Ring (1997, 1998, 2002 і 2003 роки).

Артуро Гатті-старший на рингу отримав прізвисько "Грім" Фото: Соцсети

Артуро Гатті оголосив про свій відхід зі спорту 14 липня 2007 року. А в липні 2009 року його знайшли мертвим у готельному номері в Порту-де-Галіньяс, Бразилія. Спочатку його смерть розслідували як убивство. На початку розслідування його дружина, Аманда Родрігес (мати Артуро-молодшого), була затримана владою на 18 днів. Оскільки напередодні смерті Артуро Гатті на неї напав. Пізніше версія про будь-які правопорушення була спростована, і поліція підтвердила офіційною причиною смерті самогубство через повішення. Мати боксера, Іда Гатті намагалася відсудити у вдови майно сина.

У 2011 році його тіло ексгумували, але експерти знову дійшли думки, що сумнівну травму на потилиці Гатті отримав у бійці.

Після своєї смерті 2009 року Гатті занесли до Міжнародного залу слави боксу 10 грудня 2012 року, у перший рік свого членства, ставши десятим канадським боксером, занесеним до цього списку.

Багато друзів і родичів Артуро Гатті-старшого продовжують стверджувати, що він не покінчив життя самогубством. Зрозуміло, що відгомони скандалу навколо смерті батька, ймовірно, посиляться після раптової смерті його сина.

Артуро Гатті-старший із сином Артуро на руках Фото: Соцсети

Артуро Гатті був одружений двічі. Від першого шлюбу в нього є донька Софія. Артуро Гатті-молодший — був сином від другого шлюбу.

