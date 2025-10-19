"Говори русскими словами": в Запорожье после баскетбольного матча случился языковой курьез (видео)

В Запорожье во время пресс-конференция игрока "Запорожья", американца Брекстона Лавингса, состоявшейся после победы над "Кривбассом" (со счетом (92-87) в матче украинской баскетбольной Суперлиги, случился языковой курьез.

Переводчик, который обрабатывал заявления американского легионера, не справился с переводом с английского на украинский, из-за чего ему пришлось продолжить переводить на русском языке. На ситуацию обратило внимание издание "Телеграф".

За кадром на видеоролике, который распространили в сети X, слышно, как представитель клуба позволил переводить ему на русский язык, но акцентировал на использовании буквы "г". Перед этим переводчик пытался озвучить Лавингса на украинском, однако ему это не удалось, на что сам игрок спросил, все ли в порядке.

"Давай, нормально... Говори русскими словами, но букву "г" не с этим...", — слышно за кадром слова представителя клуба, который не удержался из-за того, что переводчик не справился с переводом на украинский.

Пользователи бурно отреагировали на инцидент. Они назвали ситуацию "позорной" и призвали "гнать в шею" мужчину, который работает переводчиком в украинском баскетбольном клубе и при этом не может справиться с переводом с английского на украинский.

"Боже, какой кринж", — написал один из пользователей.

В комментариях также предложили нанять переводчика с русского на украинский.

"Позорище. Наймите переводчика с руснявого на соловьиный", — отметил другой, на что в ответ получил, что двое переводчиков для общения с американцем "это сильно".

Скриншот "Телеграф" | реакция пользователей на языковой курьез

Отметим, что БК "Запорожье" подписал контракт с американским легионером Брекстоном Лавингсоном еще в конце июля, сообщали на сайте Федерации баскетбола Украины. В предыдущем сезоне он дебютировал в европейском баскетболе за БК "Кривбасс", где стал одним из лидеров команды и прекрасно проявил себя в защите и нападении.

Во время игры 18 октября Брэкстон Лавингс также проявил себя как один из лучших игроков, набрав 25 очков.

