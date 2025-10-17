"Вот мы и дождались": российский чемпион предложил сделать из Финляндии Хиросиму

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал Финляндию "страной проклятых чухонцев" и предложил сделать из страны Хиросиму, намекая на ядерную бомбардировку. Такую реакцию у россиянина вызвала новость о запрете лыжникам из РФ въезд в Финляндию в случае допуска на Кубок мира.

Соответствующее заявление об ограничении на въезд для российских спортсменов сделала президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти. Свою реакцию Александр Тихонов высказал во время интервью для российского издания "ВсеПроСпорт", которое обнародовали 16 октября.

Российский чемпион возмутился новостью и заявил, что для примера другим странам Финляндию следует сделать второй Хиросимой.

"Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание всем остальным странам", — сказал Тихонов.

Он также объяснил причину своего возмущения. По его словам, финские организации "все перепутали", поскольку запрет на въезд спортсменов из России является политическим шагом и не имеет отношения к спорту.

"Надо думать о спорте, а не о политике. Они все перепутали", — отметил россиянин.

Тихонов утверждает, что еще в советские времена предупреждал о том, что у России "нет друзей, кроме солдат и моряков".

"Я еще во времена СССР говорил, что у нас нет друзей, кроме солдат и моряков. А мы думали, что Финляндия, Прибалтика — наши друзья и братья. Я же всегда знал, что это не так. Вот мы и дождались", — заявил спортсмен.

На введение возможного запрета на въезд российским лыжникам в Финляндию также отреагировал другой спортсмен из РФ — двукратный чемпион Дмитрий Васильев. Он также назвал подобные действия политическими в комментарии для медиа "ВсеПроСпорт" и призвал ввести "пожизненный запрет" на въезд Сипри Коркатти в Россию.

"Ведь они все хотят к нам приехать, зная наше гостеприимство. На своих соревнованиях они каждый крекер считают, а мы принимаем гостей со всей душой", — заявил Васильев.

Напомним, в сентябре Александр Тихонов во время интервью для российского медиа пригрозил напомнить Европе 1945 год.

Также 19 сентября в Reuters сообщали, что Международный олимпийский комитет озвучил условия для россиян и белорусов на Олимпиаде-2026, которая состоится зимой.