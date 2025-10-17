"От ми і дочекалися": російський чемпіон запропонував зробити з Фінляндії Хіросіму

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов назвав Фінляндію "країною проклятих чухонців" і запропонував зробити з країни Хіросіму, натякаючи на ядерне бомбардування. Таку реакцію у росіянина викликала новина про заборону лижникам з РФ в'їзд до Фінляндії у разі допуску на Кубок світу.

Related video

Відповідну заяву про обмеження на в'їзд для російських спортсменів зробила президентка Лижної асоціації Фінляндії Сірпа Коркатті. Свою реакцію Олександр Тихонов висловив під час інтерв'ю для російського видання "ВсеПроСпорт", яке оприлюднили 16 жовтня.

Російський чемпіон обурився новиною і заявив, що для прикладу іншим країнам Фінляндію слід зробити другою Хіросімою.

"Я б з цієї країни проклятих чухонців зробив Хіросіму. На повчання всім іншим країнам", — сказав Тихонов.

Він також пояснив причину свого обурення. За його словами, фінські організації "все переплутали", оскільки заборона на в'їзд спортсменів з Росії є політичним кроком і не має стосунку до спорту.

"Треба думати про спорт, а не про політику. Вони все переплутали", — зазначив росіянин.

Тихонов стверджує, що ще у радянські часи попереджав про те, що у Росії "немає друзів, окрім солдатів і моряків".

"Я ще за часів СРСР говорив, що у нас немає друзів, крім солдатів і моряків. А ми думали, що Фінляндія, Прибалтика — наші друзі і брати. Я ж завжди знав, що це не так. Ось ми і дочекалися", — заявив спортсмен.

На введення можливої заборони на в'їзд російським лижникам у Фінляндію також відреагував інший спортсмен з РФ — двократний чемпіон Дмитро Васильєв. Він також назвав подібні дії політичними у коментарі для медіа "ВсеПроСпорт" і закликав ввести "довічну заборону" на в'їзд Сіпри Коркатті до Росії.

"Адже вони всі хочуть до нас приїхати, знаючи нашу гостинність. На своїх змаганнях вони кожен крекер рахують, а ми приймаємо гостей з усією душею", — заявив Васильєв.

Нагадаємо, у вересні Олександр Тихонов під час інтерв'ю для російського медіа пригрозив нагадати Європі 1945 рік.

Також 19 вересня у Reuters повідомляли, що Міжнародний олімпійський комітет озвучив умови для росіян та білорусів на Олімпіаді-2026, що відбудеться взимку.