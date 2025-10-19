"Кажи російськими словами": у Запоріжжі після баскетбольного матчу трапився мовний курйоз (відео)

У Запоріжжі під час пресконференція гравця "Запоріжжя", американця Брекстона Лавінгса, що відбулася після перемоги над "Кривбасом" (з рахунком (92-87) у матчі української баскетбольної Суперліги, трапився мовний курйоз.

Перекладач, який опрацьовував заяви американського легіонера, не впорався з перекладом з англійської на українську, через що йому довелося продовжити перекладати російською мовою. На ситуацію звернуло увагу видання "Телеграф".

За кадром на відеоролику, який поширили у мережі X, чутно, як представник клубу дозволив перекладати йому російською мовою, але акцентував на використанні літери "г". Перед цим перекладач намагався озвучити Лавінгса українською, однак йому це не вдалося, на що сам гравець запитав, чи все гаразд.

"Давай, нормально… Кажи російськими словами, але букву "г" не з цим…", — чутно за кадром слова представника клубу, який не втримався через те, що перекладач не впорався з перекладом українською.

Відео дня

Користувачі бурхливо відреагували на інцидент. Вони назвали ситуацію "ганебною" і закликали "гнати в шию" чоловіка, який працює перекладачем в українському баскетбольному клубі і при цьому не може впоратися з перекладом з англійської на українську.

"Боже, який крінж", — написав один із користувачів.

У коментарях також запропонували найняти перекладача з російської на українську.

"Позорисько. Найміть перекладача з руснявої на солов'їну", — зазначив інший, на що у відповідь отримав, що двоє перекладачів для спілкування з американцем "це сильно".

Скриншот "Телеграф" | реакція користувачів на мовний курйоз

Зазначимо, що БК "Запоріжжя" підписав контракт з американським легіонером Брекстоном Лавінгсоном ще наприкінці липня, повідомляли на сайті Федерації баскетболу України. У попередньому сезоні він дебютував у європейському баскетболі за БК "Кривбас", де став одним з лідерів команди та чудово проявив себе у захисті та нападі.

Під час гри 18 жовтня Брекстон Лавінгс також проявив себе як один з найкращих гравців, набравши 25 очок.

