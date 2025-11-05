Олег Блохин: путь от киевского мальчишки до легенды мирового футбола (фото, видео)

Сегодня, 5 ноября, отмечает свой день рождения легендарный украинский футболист и тренер Олег Владимирович Блохин.

Олег Блохин, родившийся 5 ноября 1952 года в Киеве, прошел путь от юного футболиста до обладателя "Золотого мяча" и многократного чемпиона. Его историю рассказывает Фокус.

Будущий футболист появился на свет в семье, где спорт был образом жизни. Его мама — Катерина Адаменко, известная легкоатлетка, отец — заведующий спортивным обществом, занимавшийся легкой атлетикой и административной деятельностью.

С детства Олег был окружен спортивной атмосферой, и выбор в пользу футбола выглядел почти естественным. По сути, первым тренером будущей звезды и была мама: еще в дошкольные годы она помогала сыну развивать его скоростные способности. В возрасте 10 лет он уже оказался в системе школы клуба "Динамо Киев", где начал оттачивать свое мастерство.

Відео дня

Олег Блохин поднимает трофей в футболке киевского "Динамо" Фото: ФК Динамо Киев

Дебют в основной команде состоялся 25 ноября 1969 года, когда Блохину было всего 17 лет.

Взлет на вершину: карьера игрока

Блохин очень быстро стал одной из ключевых фигур советского футбола. Его выдающиеся физические данные — скорость, выносливость, дриблинг — сделали его грозой защитников.

В период с 1969 по 1988 год он выступал за "Динамо Киев", сыграл свыше 400 матчей и стал одним из самых результативных бомбардиров своего времени.

Его достижения впечатляют: семикратный чемпион СССР, пятникратный обладатель Кубка СССР, двукратный победитель Кубка обладателей кубков УЕФА. В 1975 году Блохин стал обладателем престижного ежегодного европейского приза "Золотой мяч" (Ballon d’Or).

Вручение "Золотого мяча" Олегу Блохину Фото: УАФ

За сборную СССР он провел 112 матчей и забил 42 гола — рекордные показатели для своего времени.

Особенности

Олег Блохин славился невероятной скоростью, которая оставалась его главным козырем даже с возрастом. В 35 лет он по-прежнему опережал многих молодых игроков. Ему помогали годы, проведенные в легкой атлетике, и природные данные. Его отличали выносливость, решительность и железный характер, благодаря которым он всегда боролся до конца.

Не меньшего внимания заслуживает и техника Блохина. Он тонко чувствовал мяч, уверенно шел в обыгрыш с помощью дриблинга и не боялся брать игру на себя, проходя сразу нескольких защитников. Хотя Олег был левшой, он уверенно бил и правой ногой. Природное голевое чутье помогало ему оказываться в нужное время в нужном месте и хладнокровно завершать атаки. Кроме того, он обладал отличными физическими данными и умел навязать борьбу даже самым мощным защитникам.

Переезд в Европу и завершение карьеры

В своем последнем сезоне за киевское "Динамо" Олег Блохин, которому тогда было 35 лет, забил 16 голов. К тому времени "железный занавес" уже начинал опускаться, и советские футболисты наконец получили шанс попробовать себя за границей.

Большинство из них уезжали не в ведущие клубы Европы, а в команды поскромнее. Блохин тоже отправился в Австрию в клуб "Форвертс". Однако вскоре после его перехода команда вылетела из высшего дивизиона. Зарплата украинского нападающего составляла тысячу долларов в месяц — примерно столько же, сколько он зарабатывал в "Динамо".

Зарплата украинского нападающего составляла тысячу долларов в месяц Фото: Из открытых источников

При этом шансы уехать в Европу у Блохина появлялись и раньше. В 1973 и 1982 годах им интересовался мадридский "Реал". Вторая попытка, по словам самого форварда, была вполне реальной.

"Тогда "Реал" предлагал за меня 4 миллиона долларов. Но мне дали понять, что такой переход даже не рассматривается", — вспоминал позже Блохин.

За два сезона в Австрии он провел 41 матч и забил 9 голов. Завершал карьеру на Кипре, играя за клуб "Арис", где отличился 5 раз в 22 встречах. По признанию самого футболиста, ему предлагали остаться еще на пять лет, но он решил, что пришло время поставить точку в своей легендарной карьере. На тот момент Блохину было уже 38 лет.

Тренерский путь и влияние за пределами поля

Практически сразу после окончания карьеры Олег Блохин начал работать тренером. Именно этот период часто воспринимается как "второй акт" его футбольной жизни.

Его первый крупный тренерский вызов состоялся в греческом клубе Олимпиакос (Пирей), куда он был назначен в 1990 году. Под его руководством команда выиграла Кубок Греции и Суперкубок, а также была призером греческой Суперлиги.

В интервью потом Блохин отмечал, что работа в Греции стала ценным опытом: другой стиль футбола, другой менталитет, необходимость быстрой адаптации.

Затем он последовательно тренировал греческие клубы ПАОК и AEK Афины, а также клуб "Ионикос", что позволило ему отточить навыки работы с разными составами, бюджетами и задачами.

Под руководством Блохина сборная впервые вышла на Чемпионат мира по футболу Фото: УАФ

Ключевым этапом стало руководство национальной сборной Украины. В сентябре 2003 года Блохин был назначен главным тренером сборной, и под его присмотром команда впервые вышла на Чемпионат мира по футболу, который состоялся в 2006 году в Германии. Там Украина дошла до 1/4 финала, проиграв будущим победителям мундиаля сборной Италии. До Евро-2020 этот результат оставался лучшим в истории сборной Украины на крупных международных соревнованиях.

Но тренерская карьера Блохина не была однозначно гладкой. В 2007-2008 годах он возглавлял клуб "ФК Москва" и сборную Украины (второй "заезд") перед Евро-2012, где команда не оправдала ожиданий и покинула турнир после группового этапа.

После этого он вернулся в клубный футбол — стал главным тренером родного клуба Динамо Киев с 2012 по 2014 год. Несмотря на большие ожидания, результаты были смешанными: проблемы с финансами, составом, конкуренцией с другими украинскими клубами. В родном клубе лучшим результатом стала бронза в сезоне-2012/2013.

На 2025 год Блохин не занимает активных футбольных постов. Он завершил карьеру тренера и ушел в административную и общественную деятельность, участвовал в работе Федерации футбола Украины и совета стратегического развития. В 2023 году получил орден "Легенда украинского футбола". В интервью отметил, что находится в "творческом отпуске" и рассматривает возможность вернуться, но серьезных предложений пока нет.

Политическая деятельность

В 1998 году Олег Блохин стал народным депутатом Украины, пройдя в Верховную Раду по списку партии "Громада" (№ 16), основанной тогдашним премьер-министром Павлом Лазаренко. В составе этой фракции он оставался около года, после чего на два года присоединился к "Батькивщине".

Летом 2001 года Блохин вступил в Коммунистическую партию Украины, а уже на следующих выборах, в 2002 году, был избран депутатом парламента IV созыва по ее списку (№ 10). Однако спустя пять месяцев перешел во фракцию Социал-демократической партии Украины (объединенной), где в 2003 году вошел в политсовет.

В Верховной Раде четвертого созыва он работал в комитете по вопросам молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма, возглавлял подкомитет, занимавшийся развитием олимпийского и паралимпийского движения.

Ранее Фокус сообщал, что 85 лет исполнилось бы лучшему футболисту и спортсмену ХХ века бразильцу Пеле, оставившему неизгладимый след в истории мирового футбола и еще во время игровой карьеры получившему прозвище и статус "Короля" этого вида спорта

Также недавно динамовец Ярмоленко отпраздновал свое 36-летие. В день рождения капитана клуб поздравляет своего лидера, но вокруг команды продолжаются разговоры о напряженных отношениях между игроком и главным тренером Александром Шовковским.